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Новый ГОСТ для салонов красоты уточнил, как можно делать маникюр детям - РИА Новости, 08.07.2026
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13:25 08.07.2026
Новый ГОСТ для салонов красоты уточнил, как можно делать маникюр детям

Новый ГОСТ рекомендует не делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет

© РИА Новости / Александр КряжевМаникюр
Маникюр - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Маникюр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый ГОСТ для салонов красоты вступит в силу с 1 декабря.
  • Специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии родителя или законного представителя и не делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новый ГОСТ для салонов красоты вступит в силу с декабря: специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии родителей и не делать традиционные маникюр и педикюр детям до 14 лет, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
ГОСТ, регламентирующий оказание парикмахерских услуг детям до 14 лет, введен в России впервые и вступит в силу с 1 декабря. Все услуги для детей до 10 лет рекомендуется оказывать в присутствии родителя или законного представителя.
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Во время маникюра и педикюра детям не допускаются режущие процедуры. Что касается пирсинга, то разрешается только прокол мочек ушей.
Разрешено делать стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами. Можно также делать временные татуировки, рисунки красками и грим. При этом услуги должны оказываться только с применением специальной детской косметики и натуральных красок. Специалист может использовать только гипоаллергенные линии, без сильных ароматизаторов или сенсибилизаторов.
Разрешены спа-программы, при этом услуги по уходу за кожей лица не должны оказываться с использованием инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации.
Отдельное внимание в ГОСТе уделяется температуре. Поверхности, доступные ребенку, не должны нагреваться свыше 60 градусов. Одновременно температура воды для мытья головы для детей до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов, для детей от 7 до 14 лет - не менее 38 градусов, но не более 40 градусов.
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