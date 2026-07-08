Новый ГОСТ для салонов красоты уточнил, как можно делать маникюр детям

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый ГОСТ для салонов красоты вступит в силу с 1 декабря.

Специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии родителя или законного представителя и не делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новый ГОСТ для салонов красоты вступит в силу с декабря: специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии родителей и не делать традиционные маникюр и педикюр детям до 14 лет, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

ГОСТ, регламентирующий оказание парикмахерских услуг детям до 14 лет, введен в России впервые и вступит в силу с 1 декабря. Все услуги для детей до 10 лет рекомендуется оказывать в присутствии родителя или законного представителя.

Во время маникюра и педикюра детям не допускаются режущие процедуры. Что касается пирсинга, то разрешается только прокол мочек ушей.

Разрешено делать стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами. Можно также делать временные татуировки, рисунки красками и грим. При этом услуги должны оказываться только с применением специальной детской косметики и натуральных красок. Специалист может использовать только гипоаллергенные линии, без сильных ароматизаторов или сенсибилизаторов.

Разрешены спа-программы, при этом услуги по уходу за кожей лица не должны оказываться с использованием инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации.