Госдума приняла закон о соцадаптации для вернувшихся с СВО осужденных

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о социальной адаптации и реабилитации для осужденных после увольнения с военной службы по итогам СВО.

Правила постпенитенциарной пробации будут распространяться на тех, кто отбывал наказание и был призван на военную службу или заключил контракт с ВС России.

Чтобы воспользоваться помощью, необходимо подать письменное заявление в уголовно-исполнительную инспекцию в течение шести месяцев после увольнения с военной службы.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о социальной адаптации и реабилитации после увольнения с военной службы для ушедших на СВО осужденных.

Согласно принятому закону, правила постпенитенциарной пробации, то есть государственной помощи в адаптации после освобождения, будут распространяться на тех, кто отбывал наказание в колонии или на принудительных работах, а затем был призван на военную службу либо заключил контракт с ВС РФ

Законом уточняется, что те же самые правила будут действовать и для тех, кто отбывал наказание без изоляции от общества и тоже был призван или подписал контракт о прохождении военной службы.

После увольнения со службы государство поможет вернуться к нормальной жизни, трудоустроиться, восстановить документы, получить жилье и пройти социальную реабилитацию в порядке, установленном законом.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо будет лично прийти в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства или пребывания и подать письменное заявление.

Законом также устанавливается, что такие люди, даже если у них раньше уже была составлена индивидуальная программа восстановления, смогут подать заявление о помощи в течение шести месяцев после увольнения с военной службы. В случае пропуска срока по уважительной причине, заявление можно будет подать также в течение 6 месяцев после того, как причина перестала действовать, но к заявлению нужно будет приложить документы, подтверждающие эту причину.