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Госдума приняла закон о соцадаптации для вернувшихся с СВО осужденных - РИА Новости, 08.07.2026
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21:30 08.07.2026
Госдума приняла закон о соцадаптации для вернувшихся с СВО осужденных

Госдума приняла закон о социальной адаптации для вернувшихся с СВО осужденных

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о социальной адаптации и реабилитации для осужденных после увольнения с военной службы по итогам СВО.
  • Правила постпенитенциарной пробации будут распространяться на тех, кто отбывал наказание и был призван на военную службу или заключил контракт с ВС России.
  • Чтобы воспользоваться помощью, необходимо подать письменное заявление в уголовно-исполнительную инспекцию в течение шести месяцев после увольнения с военной службы.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о социальной адаптации и реабилитации после увольнения с военной службы для ушедших на СВО осужденных.
Согласно принятому закону, правила постпенитенциарной пробации, то есть государственной помощи в адаптации после освобождения, будут распространяться на тех, кто отбывал наказание в колонии или на принудительных работах, а затем был призван на военную службу либо заключил контракт с ВС РФ.
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Законом уточняется, что те же самые правила будут действовать и для тех, кто отбывал наказание без изоляции от общества и тоже был призван или подписал контракт о прохождении военной службы.
После увольнения со службы государство поможет вернуться к нормальной жизни, трудоустроиться, восстановить документы, получить жилье и пройти социальную реабилитацию в порядке, установленном законом.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо будет лично прийти в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства или пребывания и подать письменное заявление.
Законом также устанавливается, что такие люди, даже если у них раньше уже была составлена индивидуальная программа восстановления, смогут подать заявление о помощи в течение шести месяцев после увольнения с военной службы. В случае пропуска срока по уважительной причине, заявление можно будет подать также в течение 6 месяцев после того, как причина перестала действовать, но к заявлению нужно будет приложить документы, подтверждающие эту причину.
Кроме того, закон уточняет порядок отказа в оказании содействия: теперь письменный ответ с объяснением причин отказа будут давать не только осужденному или освободившемуся, но и уволенному военному, а сам отказ можно будет обжаловать в вышестоящем органе или в суде.
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