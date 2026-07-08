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В Госдуме предложили ввести туристическую карту "Аист" для молодоженов - РИА Новости, 08.07.2026
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20:51 08.07.2026
В Госдуме предложили ввести туристическую карту "Аист" для молодоженов

В Госдуме предложили ввести семейную туристическую карту "Аист" для молодоженов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания
Молодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Молодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести семейную туристическую карту "Аист" для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей.
  • Средства с карты можно будет направить на оплату туристических услуг, в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития.
  • По мнению депутата, свадебное путешествие воспринимается как значимый семейный ритуал, а поддержка такого путешествия со стороны государства могла бы подчеркнуть общественную значимость института брака.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Марина Ким ("Справедливая Россия") предложила ввести семейную туристическую карту "Аист" для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей.
Соответствующее обращение министру экономического развития РФ Максиму Решетникову о разработке новой меры поддержки молодых семей имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Прошу рассмотреть возможность разработки и внедрения новой меры поддержки молодых семей - семейной туристической карты "Аист" для новобрачных. В настоящее время демографическая ситуация является одной из наиболее актуальных и стратегически значимых проблем для страны. В этой связи особое значение приобретают меры, направленные на поддержку молодых семей", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Ким пояснила, что механизм будет работать по аналогии с "Пушкинской картой": молодоженам предлагается предоставлять целевую карту номиналом 25 тысяч рублей, а средства можно будет направить на оплату туристических услуг - в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития РФ.
"Далеко не каждая молодая пара может позволить себе свадебное путешествие - расходы на саму свадьбу нередко исчерпывают весь бюджет. "Аист" дал бы новобрачным возможность провести первые дни семейной жизни за пределами привычной обстановки, не откладывая это на потом", - добавила она.
По словам депутата, свадебное путешествие традиционно воспринимается как значимый семейный ритуал, символизирующий начало совместной жизни супругов, а поддержка такого путешествия со стороны государства могла бы подчеркнуть общественную значимость института брака и создать для молодых семей положительный эмоциональный опыт.
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