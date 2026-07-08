В Госдуме предложили ввести туристическую карту "Аист" для молодоженов

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести семейную туристическую карту "Аист" для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей.

Средства с карты можно будет направить на оплату туристических услуг, в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития.

По мнению депутата, свадебное путешествие воспринимается как значимый семейный ритуал, а поддержка такого путешествия со стороны государства могла бы подчеркнуть общественную значимость института брака.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Марина Ким ("Справедливая Россия") предложила ввести семейную туристическую карту "Аист" для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей.

Соответствующее обращение министру экономического развития РФ Максиму Решетникову о разработке новой меры поддержки молодых семей имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу рассмотреть возможность разработки и внедрения новой меры поддержки молодых семей - семейной туристической карты "Аист" для новобрачных. В настоящее время демографическая ситуация является одной из наиболее актуальных и стратегически значимых проблем для страны. В этой связи особое значение приобретают меры, направленные на поддержку молодых семей", - сказано в письме.

РФ. В беседе с РИА Новости Ким пояснила, что механизм будет работать по аналогии с "Пушкинской картой": молодоженам предлагается предоставлять целевую карту номиналом 25 тысяч рублей, а средства можно будет направить на оплату туристических услуг - в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития

"Далеко не каждая молодая пара может позволить себе свадебное путешествие - расходы на саму свадьбу нередко исчерпывают весь бюджет. "Аист" дал бы новобрачным возможность провести первые дни семейной жизни за пределами привычной обстановки, не откладывая это на потом", - добавила она.