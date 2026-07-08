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В Госдуме предложили компенсировать расходы на кондиционеры пенсионерам - РИА Новости, 08.07.2026
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19:44 08.07.2026
В Госдуме предложили компенсировать расходы на кондиционеры пенсионерам

В Госдуме предложили компенсировать расходы на покупку кондиционеров пенсионерам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКондиционер на стене жилого дома
Кондиционер на стене жилого дома - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кондиционер на стене жилого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили запустить программу "Прохладный дом" для компенсации расходов на покупку кондиционеров для пенсионеров, инвалидов и хронически больных.
  • Инициатива предусматривает возможность компенсации расходов через электронный сертификат, прямую оплату поставщику или монтажной организации, или компенсацию фактически понесенных расходов в пределах установленного лимита.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили компенсировать расходы на покупку кондиционеров в жаркую погоду для пенсионеров, инвалидов, и хронически больных.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Учитывая изложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность запуска в субъектах Российской Федерации с регулярными периодами экстремальной жары пилотной программы "Прохладный дом", предусматривающей адресную компенсацию части расходов либо электронный сертификат на приобретение, установку и обслуживание средств охлаждения жилья", - говорится в обращении.
Авторы инициативы отметили, что получателями поддержки в рамках пилотной программы могут стать одиноко проживающие малоимущие пенсионеры, инвалиды, граждане с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, а также пожилые граждане, состоящие на социальном обслуживании на дому.
Депутаты уточнили, что поддержку можно реализовать через электронный сертификат, прямую оплату поставщику или монтажной организации, или компенсации фактически понесенных расходов в пределах установленного лимита.
По их словам, в перечень оборудования, на которое предлагается компенсировать расходы, входят стационарные кондиционеры при наличии возможности их установки, мобильные кондиционеры, и иные мобильные охлаждающие устройства, не требующие вмешательства в общее имущество многоквартирного дома.
Парламентарии также предложили предусмотреть для одиноких пенсионеров компенсацию расходов на обслуживание оборудования, включая чистку фильтров и профилактические работы перед летним периодом.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить риски для здоровья пенсионеров в периоды экстремальной жары, повысить доступность безопасных условий проживания, и уменьшить финансовую нагрузку на малоимущих граждан.
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