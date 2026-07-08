В Госдуме предложили компенсировать расходы на кондиционеры пенсионерам

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили запустить программу "Прохладный дом" для компенсации расходов на покупку кондиционеров для пенсионеров, инвалидов и хронически больных.

Инициатива предусматривает возможность компенсации расходов через электронный сертификат, прямую оплату поставщику или монтажной организации, или компенсацию фактически понесенных расходов в пределах установленного лимита.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили компенсировать расходы на покупку кондиционеров в жаркую погоду для пенсионеров, инвалидов, и хронически больных.

Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Учитывая изложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность запуска в субъектах Российской Федерации с регулярными периодами экстремальной жары пилотной программы "Прохладный дом", предусматривающей адресную компенсацию части расходов либо электронный сертификат на приобретение, установку и обслуживание средств охлаждения жилья", - говорится в обращении.

Авторы инициативы отметили, что получателями поддержки в рамках пилотной программы могут стать одиноко проживающие малоимущие пенсионеры, инвалиды, граждане с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, а также пожилые граждане, состоящие на социальном обслуживании на дому.

Депутаты уточнили, что поддержку можно реализовать через электронный сертификат, прямую оплату поставщику или монтажной организации, или компенсации фактически понесенных расходов в пределах установленного лимита.

По их словам, в перечень оборудования, на которое предлагается компенсировать расходы, входят стационарные кондиционеры при наличии возможности их установки, мобильные кондиционеры, и иные мобильные охлаждающие устройства, не требующие вмешательства в общее имущество многоквартирного дома.

Парламентарии также предложили предусмотреть для одиноких пенсионеров компенсацию расходов на обслуживание оборудования, включая чистку фильтров и профилактические работы перед летним периодом.