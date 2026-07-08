Госдума приняла закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о наделении Минобороны РФ и Росгвардии правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном виде для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.