Госдума приняла закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон о наделении Минобороны и Росгвардии правом получать сведения из ЕГР ЗАГС в электронном виде.
- Минобороны и его территориальные органы получат доступ к данным для оперативного предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим и членам их семей.
- Росгвардия сможет запрашивать данные для предоставления социальных гарантий своим сотрудникам и уволенным со службы лицам, а также членам их семей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о наделении Минобороны РФ и Росгвардии правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном виде для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.
Согласно тексту документа, Минобороны и его территориальные органы получат доступ к данным для оперативного предоставления военнослужащим, гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей положенных социальных гарантий и компенсаций. Уточняется, что информация в том числе будет использоваться для целей воинского учета.
Росгвардия, в свою очередь, сможет запрашивать данные в части сведений, необходимых для предоставления социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам ведомства, а также лицам, уволенным со службы в войсках федеральной национальной гвардии РФ, и членам их семей.
Аналогичные полномочия также предусмотрены в отношении командиров воинских частей.
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