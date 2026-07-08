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Госдума приняла закон о создании почтовых ящиков на "Госуслугах" - РИА Новости, 08.07.2026
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15:33 08.07.2026
Госдума приняла закон о создании почтовых ящиков на "Госуслугах"

Госдума приняла закон о создании электронных почтовых ящиков на "Госуслугах"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о создании электронных почтовых ящиков на портале госуслуг для направления юридически значимых сообщений от госорганов, госкомпаний и Центробанка.
  • Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуг создадут электронные почтовые ящики, за использование которых будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает создание для россиян и бизнеса электронных почтовых ящиков на портале госуслуг — через них госорганы, госкомпании и Центробанк будут направлять юридически значимые сообщения.
Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке "Почты России".
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Согласно документу, "Почта России" создаст электронную почтовую систему. Если по закону или договору требуется направить гражданину или компании уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение, оно будет направляться в форме электронного документа через эту систему в личный кабинет на портале госуслуг или региональных порталах.
Сообщение будет считаться доставленным, если адресат вошел в личный кабинет в течение семи дней после его размещения. Если технической возможности направить электронный документ нет, его отправят регистрируемым письмом. Если у адресата вообще нет личного кабинета на "Госуслугах", бумажное письмо будет направлено автоматически.
Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуг создадут электронные почтовые ящики. За их использование с ИП и юрлиц будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство. С госорганов плата не берется. Граждане смогут сами определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через ящик. Если абонент не внес плату, доступ к ящику приостанавливается.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития "Почты России". Утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
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