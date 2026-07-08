Госдума приняла закон о создании почтовых ящиков на "Госуслугах"

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о создании электронных почтовых ящиков на портале госуслуг для направления юридически значимых сообщений от госорганов, госкомпаний и Центробанка.

Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуг создадут электронные почтовые ящики, за использование которых будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает создание для россиян и бизнеса электронных почтовых ящиков на портале госуслуг — через них госорганы, госкомпании и Центробанк будут направлять юридически значимые сообщения.

Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке " Почты России ".

Согласно документу, "Почта России" создаст электронную почтовую систему. Если по закону или договору требуется направить гражданину или компании уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение, оно будет направляться в форме электронного документа через эту систему в личный кабинет на портале госуслуг или региональных порталах.

Сообщение будет считаться доставленным, если адресат вошел в личный кабинет в течение семи дней после его размещения. Если технической возможности направить электронный документ нет, его отправят регистрируемым письмом. Если у адресата вообще нет личного кабинета на "Госуслугах", бумажное письмо будет направлено автоматически.

Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуг создадут электронные почтовые ящики. За их использование с ИП и юрлиц будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство. С госорганов плата не берется. Граждане смогут сами определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через ящик. Если абонент не внес плату, доступ к ящику приостанавливается.