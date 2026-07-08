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Госдума приняла закон о доставке квитанций за ЖКУ через "Госуслуги" - РИА Новости, 08.07.2026
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15:32 08.07.2026

Госдума приняла закон о доставке квитанций за ЖКУ через "Госуслуги"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о доставке электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале «Госуслуги».
  • Платежный документ будет доставляться в личный кабинет при согласии гражданина на получение электронной квитанции и при условии, что гражданин не относится к категориям, которым правительство сохранит бумажную доставку.
  • Если условия для электронной доставки не соблюдены, платежный документ будет направляться на бумаге.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуг.
Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке "Почты России".
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Согласно закону, платежный документ будет доставляться в личный кабинет лица, обязанного вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, при соблюдении нескольких условий. Гражданин должен выразить согласие на получение электронной квитанции на портале "Госуслуги" и не относиться к категориям, которым правительство сохранит бумажную доставку. Электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при подтверждении доставки в автоматическом режиме.
Размещать платежные документы в системе для доставки будут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие лица, которым вносится плата. Для этого им нужно будет заключить возмездный договор с оператором системы. Размер платы утвердит кабмин.
Если условия для электронной доставки не соблюдены, платежный документ будет направляться на бумаге, и его доставят с привлечением операторов почтовой связи. Порядок и стоимость такой доставки также установит кабмин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития "Почты России". Утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
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