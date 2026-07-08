Госдума приняла закон о доставке квитанций за ЖКУ через "Госуслуги"

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о доставке электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Платежный документ будет доставляться в личный кабинет при согласии гражданина на получение электронной квитанции и при условии, что гражданин не относится к категориям, которым правительство сохранит бумажную доставку.

Если условия для электронной доставки не соблюдены, платежный документ будет направляться на бумаге.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуг.

Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке " Почты России ".

Согласно закону, платежный документ будет доставляться в личный кабинет лица, обязанного вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, при соблюдении нескольких условий. Гражданин должен выразить согласие на получение электронной квитанции на портале "Госуслуги" и не относиться к категориям, которым правительство сохранит бумажную доставку. Электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при подтверждении доставки в автоматическом режиме.

Размещать платежные документы в системе для доставки будут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие лица, которым вносится плата. Для этого им нужно будет заключить возмездный договор с оператором системы. Размер платы утвердит кабмин.

Если условия для электронной доставки не соблюдены, платежный документ будет направляться на бумаге, и его доставят с привлечением операторов почтовой связи. Порядок и стоимость такой доставки также установит кабмин.