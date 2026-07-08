Госдума разрешила обучать ИИ-модели на объектах авторского права

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, разрешающий использовать объекты авторского права для обучения суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта.

Обработка информации из книг, фильмов, музыки и других объектов авторского права не будет считаться нарушением, если она ведется для обучения моделей ИИ.

Норма вступит в силу с 1 марта 2027 года.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать объекты авторского права для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта без нарушения авторских и смежных прав.

Положение об обучении ИИ на объектах авторского права является частью базового закона о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России

Согласно документу, обработка информации, содержащейся в книгах, фильмах, музыке и других объектах авторского права, не будет считаться нарушением, если она ведется исключительно для обучения суверенной или национальной модели ИИ. Это включает извлечение, сравнение, классификацию и анализ закономерностей с помощью компьютерной обработки, а также краткосрочную запись в память компьютера.

Законом вводится условие, согласно которому разработчик должен правомерно получить экземпляр произведения либо оно должно быть доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без ограничения техническими средствами.