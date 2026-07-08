Госдума приняла закон о маркировке созданного ИИ контента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон о маркировке аудио- и видеоматериалов, созданных с применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.
- Пользователи смогут размещать предупреждения о применении технологий искусственного интеллекта на соответствующих материалах.
- Владельцы крупных интернет-площадок будут обязаны обеспечить техническую возможность для такой маркировки.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который дает пользователям возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, а владельцев крупных интернет-площадок обязывает обеспечить техническую возможность для такой маркировки.
Норма о маркировке контента входит в базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России.
Согласно документу, любой, кто использует большую фундаментальную модель ИИ для создания информационных материалов в аудио- и визуальной форме, сможет разместить на них предупреждение о применении технологий искусственного интеллекта. Формат и порядок размещения такой маркировки будут определяться соглашением между тем, кто применяет модель, и тем, кто предоставляет возможность ее применения.
Владельцы сайтов, страниц в интернете, информационных систем и программ, которые предназначены для распространения информации на государственном языке или языках народов России и имеют суточную аудиторию более 500 тысяч пользователей, будут обязаны обеспечить пользователям техническую возможность размещать такое предупреждение на созданных ими персональных страницах.