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Госдума ввела авансовый платеж по НДФЛ для мигрантов, работающих у физлиц - РИА Новости, 08.07.2026
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14:27 08.07.2026
Госдума ввела авансовый платеж по НДФЛ для мигрантов, работающих у физлиц

Госдума ввела авансовый платеж по НДФЛ для мигрантов, работающих у физлиц в РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, обязывающий иностранных граждан, временно или постоянно пребывающих в России и работающих у физических лиц, уплачивать авансовый платеж по НДФЛ с 1 января 2027 года.
  • Фиксированный авансовый платеж составит 1700 рублей за каждый полный или неполный месяц временного или постоянного проживания (пребывания) в РФ для иностранцев, работающих без разрешения на работу или патента, а также претендующих на получение (подтверждение) разрешения на временное проживание (вида на жительство).
  • Закон предусматривает увеличенный размер авансового платежа при наличии членов семьи на иждивении и возможность установления повышенного регионального коэффициента к размеру платежа законом субъекта РФ.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий с 1 января 2027 года иностранных граждан, временно или постоянно пребывающих в России и работающих у физических лиц, уплачивать авансовый платеж по НДФЛ.
Документ расширяет категории иностранных граждан, которые должны уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ при работе на территории России.
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Сейчас трудовым мигрантам в РФ необходимо вносить авансовые платежи по НДФЛ за период действия патента. Новый закон распространяет эту обязанность, помимо работающих по патенту, также на временно или постоянно проживающих в России иностранцев, работающих у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд.
Речь идет об иностранцах, занимающихся такой трудовой деятельностью без разрешения на работу или патента, а также претендующих на получение (подтверждение) разрешения на временное проживание (вида на жительство).
Для них фиксированный авансовый платеж составит 1700 рублей за каждый полный или неполный месяц временного или постоянного проживания (пребывания) в РФ. А для тех, кто трудится по патенту, занят в организациях или у индивидуальных предпринимателей, базовая ставка платежа сохранится на уровне 1200 рублей.
Закон также предусматривает уплату трудовыми мигрантами фиксированного авансового платежа по НДФЛ в увеличенном размере при наличии членов семьи, находящихся на их иждивении в России. За каждого из них иностранному гражданину придется доплатить сумму, равную половине платежа.
Кроме того, для мигрантов, работающих у физлиц для личных, домашних и иных подобных нужд, законом субъекта РФ может устанавливаться повышенный региональный коэффициент к размеру фиксированного авансового платежа по НДФЛ.
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