ГД сократила срок выезда мигрантов с детьми после аннулирования патента

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, который обязывает иностранного работника вместе с несовершеннолетними детьми покинуть Россию в течение 15 дней при аннулировании или непродлении патента.

Отсчет времени для выезда начинается с момента аннулирования или непродления патента, а не с истечения срока временного пребывания, как было ранее.

Новое правило также распространяется на иностранцев, работающих по разрешению на работу, если оно не продлено или аннулировано.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который обязывает иностранного работника вместе с несовершеннолетними детьми покинуть Россию в течение 15 дней, если его патент был аннулирован или не продлен.

Норма входит в закон об ужесточении требований к доходам мигрантов.

Сейчас в случае аннулирования или непродления патента иностранец обязан выехать из России только при истечении срока его временного пребывания. Конкретный срок для выезда в законодательстве не установлен. Новый закон вводит норматив в 15 дней, причем отсчет начинается не с истечения срока пребывания, а с момента аннулирования или непродления патента.

Кроме того, действующая норма касается только самого иностранного работника. Принятый закон распространяет обязанность покинуть страну и на его несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. Они должны выехать вместе с родителем, и исключение сделано только для случаев, когда у этих лиц есть иные законные основания для временного пребывания в России.