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ГД сократила срок выезда мигрантов с детьми после аннулирования патента - РИА Новости, 08.07.2026
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14:05 08.07.2026

ГД сократила срок выезда мигрантов с детьми после аннулирования патента

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, который обязывает иностранного работника вместе с несовершеннолетними детьми покинуть Россию в течение 15 дней при аннулировании или непродлении патента.
  • Отсчет времени для выезда начинается с момента аннулирования или непродления патента, а не с истечения срока временного пребывания, как было ранее.
  • Новое правило также распространяется на иностранцев, работающих по разрешению на работу, если оно не продлено или аннулировано.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который обязывает иностранного работника вместе с несовершеннолетними детьми покинуть Россию в течение 15 дней, если его патент был аннулирован или не продлен.
Норма входит в закон об ужесточении требований к доходам мигрантов.
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Сейчас в случае аннулирования или непродления патента иностранец обязан выехать из России только при истечении срока его временного пребывания. Конкретный срок для выезда в законодательстве не установлен. Новый закон вводит норматив в 15 дней, причем отсчет начинается не с истечения срока пребывания, а с момента аннулирования или непродления патента.
Кроме того, действующая норма касается только самого иностранного работника. Принятый закон распространяет обязанность покинуть страну и на его несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. Они должны выехать вместе с родителем, и исключение сделано только для случаев, когда у этих лиц есть иные законные основания для временного пребывания в России.
Аналогичное правило вводится и для иностранцев, работающих по разрешению на работу. Сейчас в законе нет нормы об их выезде при аннулировании разрешения. Теперь же они также будут обязаны покинуть Россию в течение 15 дней, если разрешение не продлено или аннулировано, при отсутствии других законных оснований для пребывания.
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