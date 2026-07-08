Госдума приняла закон о стажировках выпускников колледжей и вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности — стажировку, позволяющую выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта.

Стажировка не может длиться более шести месяцев, и работодатель обязан организовать наставничество для стажера.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности - стажировку в сфере труда, позволяющую выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника.

Согласно документу, стажером сможет стать лицо, получающее или уже получившее среднее профессиональное или высшее образование, дополнительное профобразование по программе переподготовки либо проходящее профессиональное обучение. Срочный договор о стажировке нужно заключить не позднее одного года после получения образования. Этот срок будет приостанавливаться на период военной службы, в том числе по мобилизации, декретного отпуска, временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных законом.

Сама стажировка не может длиться более шести месяцев. В наименовании должности стажера обязательно будет указываться, что работник является стажером. Все это время работодатель обязан организовать для него наставничество, а допустимый объем самостоятельной работы, порядок прохождения стажировки и оценки ее результатов пропишут в локальном акте.

Важная гарантия для стажера: если по окончании срочного договора он заключит трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему не устанавливается. При этом новый вид стажировки не будет применяться к госслужащим и муниципальным служащим, а также не затронет стажировки, связанные с охраной труда и допуском к профессиональной деятельности - для них сохраняются действующие нормы.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

« "Законы должны работать на будущее. Именно такую задачу решает законопроект о стажировках. Сегодня стажировка – это серая зона. Молодой специалист приходит на предприятие, а его правовой статус непонятен: то ли он работник, то ли ученик, то ли просто "понаблюдай". Законопроект вносит ясность: стажировка становится полноценным трудовым договором с оплатой, стажем и больничным. Срок – до 6 месяцев, плюс обязательное наставничество", - сказал депутат Госдумы Дмитрий Скриванов РИА Новости.