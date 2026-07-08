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В ГД предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета - РИА Новости, 08.07.2026
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01:47 08.07.2026
В ГД предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета

В Госдуме предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» предложили обязать органы власти раскрывать информацию о стоимости выступлений артистов и творческих коллективов, оплачиваемых за счет бюджета.
  • В 2024 году ряд регионов после критики чрезмерных затрат отменил дорогостоящие концерты.
  • Депутаты предлагают публиковать на сайтах госорганов, местных администраций и бюджетных учреждений карточку расходов на выступление артиста с указанием различных параметров, включая общую стоимость контракта и гонорар исполнителя.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили обязать органы власти раскрывать информацию о стоимости выступлений артистов и творческих коллективов, оплачиваемых за счет бюджета, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру финансов Антону Силуанову. В 2024 году ряд регионов после критики чрезмерных затрат отменили дорогостоящие концерты, в том числе выступление Shaman в Ставрополье - губернатор области Владимир Владимиров провел опрос, и большинство жителей решили, что сейчас "не время для больших праздников". В том же году Даванков вносил законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 миллиона рублей из госбюджета.
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"Представляется целесообразным установить единый стандарт раскрытия информации о стоимости выступлений артистов и творческих коллективов, закупаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субсидий государственным и муниципальным учреждениям либо иных публичных источников финансирования", - сказано в обращении.
Депутаты предлагают обязать госорганы, местные администрации и бюджетные учреждения, которые организуют концерты, публиковать на своих сайтах понятную карточку расходов на выступление артиста.
По их словам, в ней нужно указывать название мероприятия, дату, место, заказчика, источник денег, имя артиста или коллектива, общую стоимость контракта, гонорар исполнителя (если он прописан отдельно), а также ссылку на закупку в ЕИС.
Парламентарии также предложили раскрывать сопутствующие расходы, оплачиваемые отдельно за счет публичных средств: транспорт, проживание, технический райдер, аренду сцены, звука, света и иные расходы, связанные с выступлением.
По мнению авторов, это повысит прозрачность бюджетных трат на публичные мероприятия, создаст единый порядок раскрытия информации для органов власти и учреждений культуры, а также повысит эффективность планирования расходов заказчиками при организации городских и региональных мероприятий.
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