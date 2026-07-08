В Госдуме предложили снизить пошлину за регистрацию брака

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил снизить государственную пошлину за регистрацию брака до одного рубля.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ, так как сейчас размер госпошлины составляет 350 рублей.

Инициатива направлена на повышение доступности регистрации брака и поддержку института семьи.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил снизить государственную пошлину за регистрацию брака до одного рубля.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Сейчас размер госпошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, составляет 350 рублей. Законопроектом предлагается установить символическую сумму - 1 рубль.

"Предлагаемое изменение размера государственной пошлины также является символическим жестом поддержки института брака и приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в Российской Федерации 8 июля", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах подчеркивается, что снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака.

"Брак не должен начинаться с фискального барьера. Да, 350 рублей - не самая большая сумма, но сам подход важен. Если государство говорит о поддержке семьи, укреплении брака и демографии, то регистрация семьи должна быть максимально доступной и символически поддержанной государством", - сказал Гусев РИА Новости.

По словам депутата, инициатива должна стать дополнительным знаком уважения к людям, которые принимают решение создать семью.