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В Госдуме предложили снизить пошлину за регистрацию брака - РИА Новости, 08.07.2026
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00:04 08.07.2026
В Госдуме предложили снизить пошлину за регистрацию брака

Гусев предложил снизить пошлину за регистрацию брака до одного рубля

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Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил снизить государственную пошлину за регистрацию брака до одного рубля.
  • Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ, так как сейчас размер госпошлины составляет 350 рублей.
  • Инициатива направлена на повышение доступности регистрации брака и поддержку института семьи.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил снизить государственную пошлину за регистрацию брака до одного рубля.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Сейчас размер госпошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, составляет 350 рублей. Законопроектом предлагается установить символическую сумму - 1 рубль.
"Предлагаемое изменение размера государственной пошлины также является символическим жестом поддержки института брака и приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в Российской Федерации 8 июля", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах подчеркивается, что снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака.
"Брак не должен начинаться с фискального барьера. Да, 350 рублей - не самая большая сумма, но сам подход важен. Если государство говорит о поддержке семьи, укреплении брака и демографии, то регистрация семьи должна быть максимально доступной и символически поддержанной государством", - сказал Гусев РИА Новости.
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По словам депутата, инициатива должна стать дополнительным знаком уважения к людям, которые принимают решение создать семью.
"Семья - это основа страны. Мы много говорим о традиционных ценностях, о поддержке молодых семей, о демографии. Но важно, чтобы эти слова превращались в конкретные решения. Пошлина в 1 рубль - это не про бюджетные потери, а про отношение государства к браку как к ценности", - добавил он.
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