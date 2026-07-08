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Госдума приняла закон об освобождении от штрафов при устранении нарушений - РИА Новости, 08.07.2026
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15:57 08.07.2026

Госдума приняла закон об освобождении от штрафов при устранении нарушений

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, позволяющий нарушителям обязательных требований избежать административной ответственности при заключении соглашения с контрольным органом и устранении нарушений.
  • Освобождение от ответственности не применяется, если ходатайство о заключении соглашения подано после направления дела на рассмотрение судье или должностному лицу.
  • Закон запрещает заключать соглашение лицам, которые ранее совершали аналогичное правонарушение и не исполнили предыдущее соглашение, либо чье соглашение было расторгнуто из-за несоблюдения условий.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который позволяет нарушителям обязательных требований избежать административной ответственности, если они заключат с контрольным органом соглашение и устранят допущенные нарушения.
Согласно новой статье 2.91 КоАП, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, выразившемся в несоблюдении обязательных требований, освобождается от ответственности в случае исполнения соглашения, заключенного с контрольным или надзорным органом. Такое соглашение должно содержать обязанность устранить допущенные нарушения.
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Норма распространяется на правонарушения, оценка соблюдения которых является предметом государственного или муниципального контроля, а также контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц. При этом освобождение от ответственности не применяется, если ходатайство о заключении соглашения подано уже после направления дела судье или должностному лицу, уполномоченному его рассматривать.
Закон также запрещает заключать соглашение тем, кто ранее уже совершал аналогичное правонарушение и не исполнил предыдущее соглашение, либо чье соглашение было расторгнуто до истечения срока его исполнения из-за несоблюдения условий. Аналогичным считается правонарушение, предусмотренное той же частью той же статьи КоАП и выразившееся в невыполнении того же обязательного требования.
Срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается со дня вступления соглашения в силу и возобновляется, если соглашение признано неисполненным. Производство по делу прекращается не позднее пяти дней после признания соглашения исполненным.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Положения об освобождении от ответственности для органов местного самоуправления и их должностных лиц начнут применяться с 1 января 2028 года.
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