Госдума приняла закон об освобождении от штрафов при устранении нарушений

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, позволяющий нарушителям обязательных требований избежать административной ответственности при заключении соглашения с контрольным органом и устранении нарушений.

Освобождение от ответственности не применяется, если ходатайство о заключении соглашения подано после направления дела на рассмотрение судье или должностному лицу.

Закон запрещает заключать соглашение лицам, которые ранее совершали аналогичное правонарушение и не исполнили предыдущее соглашение, либо чье соглашение было расторгнуто из-за несоблюдения условий.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который позволяет нарушителям обязательных требований избежать административной ответственности, если они заключат с контрольным органом соглашение и устранят допущенные нарушения.

Согласно новой статье 2.91 КоАП, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, выразившемся в несоблюдении обязательных требований, освобождается от ответственности в случае исполнения соглашения, заключенного с контрольным или надзорным органом. Такое соглашение должно содержать обязанность устранить допущенные нарушения.

Норма распространяется на правонарушения, оценка соблюдения которых является предметом государственного или муниципального контроля, а также контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц. При этом освобождение от ответственности не применяется, если ходатайство о заключении соглашения подано уже после направления дела судье или должностному лицу, уполномоченному его рассматривать.

Закон также запрещает заключать соглашение тем, кто ранее уже совершал аналогичное правонарушение и не исполнил предыдущее соглашение, либо чье соглашение было расторгнуто до истечения срока его исполнения из-за несоблюдения условий. Аналогичным считается правонарушение, предусмотренное той же частью той же статьи КоАП и выразившееся в невыполнении того же обязательного требования.

Срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается со дня вступления соглашения в силу и возобновляется, если соглашение признано неисполненным. Производство по делу прекращается не позднее пяти дней после признания соглашения исполненным.