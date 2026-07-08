Госдума приняла во втором чтении проект о продлении "гаражной амнистии"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года.

На данный момент срок действия "гаражной амнистии" истекает 1 сентября 2026 года. Законопроект, учитывая востребованность и эффективность данного механизма, продлевает этот срок до 1 сентября 2031 года. Он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. При этом за ее рамками остаются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах, а также любые "самострои", отметил парламентарий. Так что превратить случайную постройку в законную собственность через механизм гаражной амнистии не выйдет, подчеркнул он.