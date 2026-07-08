Госдума приняла закон об ответственности за нарушения при продаже сим-карт

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранцами без указания IMEI-кода телефона или с внесением в договор заведомо ложных сведений об устройстве.

Закон ужесточает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, добавляя новые квалифицирующие признаки.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин отметил, что принятые меры могут серьезно сократить число преступлений, совершаемых с использованием телефонных сетей связи.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит уголовную ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранцами без указания IMEI-кода телефона или с внесением в договор заведомо ложных сведений об устройстве.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о новых мерах защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. В него, в частности, вошла норма о создании базы IMEI. IMEI - это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.

Уголовный кодекс дополняется новой статьей 274.6. Согласно ей, наказание наступит, если продавец сим-карты оформил договор с иностранным гражданином или лицом без гражданства, не указав идентификатор пользовательского оборудования, в котором будет использоваться сим-карта, либо вписал заведомо недостоверный IMEI-код, и при этом в течение года уже дважды привлекался за это к административной ответственности либо уже имеет судимость за аналогичное преступление.

Санкция предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы до 180 часов, либо исправительные работы до шести месяцев, либо ограничение свободы до одного года, либо принудительные работы до одного года, либо арест до двух месяцев, либо лишение свободы до одного года.

Кроме того, закон ужесточает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. Добавляются новые квалифицирующие признаки: совершение преступления из корыстной заинтересованности либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Максимальное наказание по этим составам составит до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Ранее эти статьи предусматривали ответственность только за деяния, совершенные с использованием служебного положения.

"Первое и самое важное - это новая статья 274.6 УК РФ, которая вводит уголовную ответственность за нарушение правил заключения договоров мобильной связи с иностранными гражданами. Речь идет о ситуациях, когда продавец оформляет сим-карту иностранцу, но не указывает в договоре IMEI-код телефона, в котором эта сим-карта будет использоваться, либо вносит туда заведомо ложные сведения", - сказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин журналистам.

По его словам, в последние годы огромное количество абонентских номеров, оформленных на иностранцев, оказывается в руках мошенников. "Типичная схема выглядит так: создается колл-центр, откуда звонят с номеров, маскирующихся под банковские. Злоумышленники, уже владея какой-то информацией о человеке, выманивают у него код подтверждения операции или секретное слово. И пока сим-карта не привязана к конкретному телефону, вычислить и поймать таких преступников почти невозможно", - добавил депутат.