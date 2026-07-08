Госдума приняла закон о защите почтовых ящиков от безадресной рассылки

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, определяющий, кто имеет право доставлять документы и сообщения в абонентские почтовые шкафы в многоквартирных домах.

Право на использование почтовых ящиков для доставки получили управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие, указанные в законе, структуры.

«Почта России» сохраняет доступ к ящикам для доставки почтовых отправлений, а другие операторы почтовой связи могут доставлять корреспонденцию только при наличии решения общего собрания собственников.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который определяет, кто имеет право доставлять документы и сообщения в абонентские почтовые шкафы в многоквартирных домах.

Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке " Почты России ".

Согласно документу, использовать почтовые ящики для доставки смогут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с отходами, наймодатели жилья по договорам социального и жилищного найма, а также газоснабжающие организации для передачи платежных документов и других сообщений собственникам и жильцам.

Кроме того, доступ к ящикам сохраняется за "Почтой России" для доставки почтовых отправлений, платежных документов, рекламы и периодических изданий, а иные операторы почтовой связи смогут доставлять корреспонденцию только при наличии решения общего собрания собственников.

Помимо прочего, закон запрещает доставку документов и сообщений в абонентские почтовые шкафы лицами, не указанными в этом перечне.