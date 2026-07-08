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Госдума приняла закон о защите почтовых ящиков от безадресной рассылки - РИА Новости, 08.07.2026
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15:32 08.07.2026
Госдума приняла закон о защите почтовых ящиков от безадресной рассылки

Госдума приняла закон о защите почтовых ящиков в домах от безадресной рассылки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, определяющий, кто имеет право доставлять документы и сообщения в абонентские почтовые шкафы в многоквартирных домах.
  • Право на использование почтовых ящиков для доставки получили управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие, указанные в законе, структуры.
  • «Почта России» сохраняет доступ к ящикам для доставки почтовых отправлений, а другие операторы почтовой связи могут доставлять корреспонденцию только при наличии решения общего собрания собственников.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который определяет, кто имеет право доставлять документы и сообщения в абонентские почтовые шкафы в многоквартирных домах.
Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке "Почты России".
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Согласно документу, использовать почтовые ящики для доставки смогут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с отходами, наймодатели жилья по договорам социального и жилищного найма, а также газоснабжающие организации для передачи платежных документов и других сообщений собственникам и жильцам.
Кроме того, доступ к ящикам сохраняется за "Почтой России" для доставки почтовых отправлений, платежных документов, рекламы и периодических изданий, а иные операторы почтовой связи смогут доставлять корреспонденцию только при наличии решения общего собрания собственников.
Помимо прочего, закон запрещает доставку документов и сообщений в абонентские почтовые шкафы лицами, не указанными в этом перечне.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития "Почты России". Утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
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