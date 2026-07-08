Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при разработке календарного учебного графика образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.