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Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России - РИА Новости, 08.07.2026
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17:17 08.07.2026
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России

Минпросвещения: новый учебный год закончится 26 мая 2027 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики во время урока . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.
  • Образовательная организация может использовать федеральный календарный учебный график или составить собственный на его основе, учитывая региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
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"Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при разработке календарного учебного графика образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.
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