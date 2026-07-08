Глава Пентагона отменил визит в Израиль из-за атак по Ирану, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет отменил визит в Израиль из-за начала атак по Ирану, пишет Jerusalem Post.
- Вашингтон заявил, что операция стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, а Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет отменил свой визит в Израиль, где должен был встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой министерства обороны Исраэлем Кацем из-за начала атак по Ирану, сообщила в среду израильская газета Jerusalem Post.
"Министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированный на среду визит в Израиль, в ходе которого он должен был встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Израиля Кацем", - сообщила газета, ссылаясь на источники.
Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.
Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня.