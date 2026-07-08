Глава Пентагона отменил визит в Израиль из-за атак по Ирану, пишут СМИ

Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.

Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня.