Глава ПМР рассказал о наплыве обращений за гражданством России

Краткий пересказ от РИА ИИ За первый месяц после подписания указа было зарегистрировано свыше 50 тысяч заявок на получение российского гражданства от жителей Приднестровья.

Россия исторически всегда занимала особое место в жизни Приднестровья, и для значительной части людей российское гражданство является логичным продолжением существующих связей.

Для обработки большого потока желающих получить российское гражданство предпринимаются меры по организации оперативности и удобства процесса оформления документов.

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский рассказал о наплыве обращений за гражданством России.

"Действительно, только за первый месяц после подписания указа было зарегистрировано свыше 50 тысяч заявок на получение российского гражданства. Это еще раз доказывает своевременность и востребованность решения президента Российской Федерации", - сказал Красносельский в интервью РИА Новости.

Глава ПМР также обратил внимание на то, что в Тирасполе ожидали такого наплыва обращений, поскольку Россия исторически всегда занимала особое место в жизни Приднестровья. "Немало семей в Приднестровье имеют родственников в России. Многие учились там, работали, поддерживают постоянные контакты. Для значительной части людей российское гражданство является естественным продолжением этих связей", - отметил Красносельский.

Лидер Приднестровья также сообщил, что такой большой поток желающих получить российское гражданство требует соответствующей организации работы. "Во взаимодействии с российской стороной предпринимаются все возможные меры, чтобы сделать процесс оформления документов для граждан как можно более оперативным и удобным", - добавил глава республики.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.