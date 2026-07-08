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Глава ПМР рассказал о наплыве обращений за гражданством России - РИА Новости, 08.07.2026
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05:48 08.07.2026
Глава ПМР рассказал о наплыве обращений за гражданством России

Красносельский заявил о наплыве желающих получить гражданство России

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За первый месяц после подписания указа было зарегистрировано свыше 50 тысяч заявок на получение российского гражданства от жителей Приднестровья.
  • Россия исторически всегда занимала особое место в жизни Приднестровья, и для значительной части людей российское гражданство является логичным продолжением существующих связей.
  • Для обработки большого потока желающих получить российское гражданство предпринимаются меры по организации оперативности и удобства процесса оформления документов.
ТИРАСПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский рассказал о наплыве обращений за гражданством России.
"Действительно, только за первый месяц после подписания указа было зарегистрировано свыше 50 тысяч заявок на получение российского гражданства. Это еще раз доказывает своевременность и востребованность решения президента Российской Федерации", - сказал Красносельский в интервью РИА Новости.
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Глава ПМР также обратил внимание на то, что в Тирасполе ожидали такого наплыва обращений, поскольку Россия исторически всегда занимала особое место в жизни Приднестровья. "Немало семей в Приднестровье имеют родственников в России. Многие учились там, работали, поддерживают постоянные контакты. Для значительной части людей российское гражданство является естественным продолжением этих связей", - отметил Красносельский.
Лидер Приднестровья также сообщил, что такой большой поток желающих получить российское гражданство требует соответствующей организации работы. "Во взаимодействии с российской стороной предпринимаются все возможные меры, чтобы сделать процесс оформления документов для граждан как можно более оперативным и удобным", - добавил глава республики.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Население Приднестровья составляет около 455 тысяч 700 человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
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