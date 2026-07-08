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Глава Приднестровья назвал цель фонда конвергенции Молдавии - РИА Новости, 08.07.2026
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02:58 08.07.2026
Глава Приднестровья назвал цель фонда конвергенции Молдавии

Красносельский: фонд конвергенции Молдавии призван обобрать Приднестровье

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что цель фонда конвергенции — обобрать бизнес и население Приднестровья.
  • С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы для приднестровских компаний при уплате таможенного налога, что было расценено Приднестровьем как экономическое давление.
ТИРАСПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Цель фонда конвергенции Молдавии состоит в том, чтобы обобрать бизнес и население Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
"Что касается так называемого фонда конвергенции, то единственное, что здесь нужно обсуждать, это отмену данного дискриминационного решения, которое, как и в случае с таможенными пошлинами, имеет исключительно одну цель – обобрать бизнес и население Приднестровья", - сказал Красносельский.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
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В миреМолдавияКишиневВадим Красносельский
 
 
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