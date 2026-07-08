Глава Приднестровья назвал цель фонда конвергенции Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Цель фонда конвергенции Молдавии состоит в том, чтобы обобрать бизнес и население Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.