СМИ: глава Пентагона посетит Израиль для снятия обеспокоенности по F-35

"Одной из целей визита было смягчить обеспокоенность Израиля по поводу возможной продажи Турции новейших истребителей-невидимок F-35", – сообщает телеканал.

Ожидается, что Хегсет встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.

Во вторник президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.