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СМИ: глава Пентагона посетит Израиль для снятия обеспокоенности по F-35 - РИА Новости, 08.07.2026
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02:52 08.07.2026
СМИ: глава Пентагона посетит Израиль для снятия обеспокоенности по F-35

CNN: Хегсет планирует посетить Израиль по вопросу F-35 для Турции

CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Американский истребитель F-35. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет планирует посетить Израиль, чтобы обсудить обеспокоенность Тель-Авива по поводу возможной продажи Турции американских истребителей F-35.
  • Визит Хегсета состоится на фоне новой серии ударов США по Ирану.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять решение о передаче Турции истребителей F-35, в то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет планирует совершить свой первый визит в Израиль в среду, чтобы снять обеспокоенности Тель-Авива по поводу возможной продажи Турции американских истребителей F-35, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Визит Хегсета состоится на фоне новой серии ударов США по Ирану. Как сообщает телеканал, пока неизвестно, как это отразится на планах главы военного ведомства США.
"Одной из целей визита было смягчить обеспокоенность Израиля по поводу возможной продажи Турции новейших истребителей-невидимок F-35", – сообщает телеканал.
Ожидается, что Хегсет встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.
Во вторник президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.
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