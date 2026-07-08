СМИ: глава Пентагона посетит Израиль для снятия обеспокоенности по F-35

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет планирует посетить Израиль, чтобы обсудить обеспокоенность Тель-Авива по поводу возможной продажи Турции американских истребителей F-35.
- Визит Хегсета состоится на фоне новой серии ударов США по Ирану.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять решение о передаче Турции истребителей F-35, в то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет планирует совершить свой первый визит в Израиль в среду, чтобы снять обеспокоенности Тель-Авива по поводу возможной продажи Турции американских истребителей F-35, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Одной из целей визита было смягчить обеспокоенность Израиля по поводу возможной продажи Турции новейших истребителей-невидимок F-35", – сообщает телеканал.
Ожидается, что Хегсет встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.
Во вторник президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.