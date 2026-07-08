Уполномоченный бундестага сообщил о серьезных проблемах в немецкой полиции

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный бундестага по вопросам полиции Ули Греч заявил о серьезных проблемах в федеральной полиции Германии.

Сотрудники подразделений федеральной полиции, размещенные у границ ФРГ, жалуются на плохие условия службы.

В отчете Ули Греча описаны многочисленные случаи домогательств в отношении сотрудниц федеральной полиции и проблемы с инфраструктурой на полицейских участках в крупных городах.

БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный бундестага по вопросам полиции Ули Греч заявил о серьезных проблемах в федеральной полиции Германии, сообщает газета Уполномоченный бундестага по вопросам полиции Ули Греч заявил о серьезных проблемах в федеральной полиции Германии, сообщает газета Bild со ссылкой на его отчет.

"В федеральной полиции накапливаются проблемы: обвинения в сексуальных домогательствах, недовольство условиями службы на границе и порой серьезные проблемы с размещением сотрудников складываются в тревожную картину. Такой вывод содержится в новом отчете уполномоченного бундестага по вопросам полиции Ули Греча", - говорится в публикации.

Отмечается, что многие жалобы поступают из подразделений федеральной полиции, размещенных у границ Германии . К примеру, на некоторых контрольно-пропускных пунктах сотрудники недостаточно защищены от меняющихся погодных условий, а состояние санитарных помещений не соответствует предъявляемым к ним требованиям.

Уполномоченный бундестага также сообщил о том, что большие объемы сверхурочной работы и изменения графиков дежурств в последний момент стали нормой во многих подразделениях.

Серьезные проблемы наблюдаются и на полицейских участках в крупных немецких городах: в Мюнхене , к примеру, инфраструктура управления федеральной полиции настолько изношена, что ведомству пришлось запросить запасные помещения для своих сотрудников на случай аварийной ситуации.

Греч также описал в своем отчете многочисленные случаи домогательств в отношении сотрудниц федеральной полиции. Несколько женщин-полицейских сообщили, что сразу после подачи жалобы на коллег против них неожиданно начинали дисциплинарные процедуры. Руководства подразделений также нередко отклоняют просьбы сотрудниц о переводе в другие места.