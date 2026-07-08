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Мерц объявил о планах увеличить расходы на оборону до 5% ВВП досрочно - РИА Новости, 08.07.2026
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21:09 08.07.2026 (обновлено: 21:49 08.07.2026)
Мерц объявил о планах увеличить расходы на оборону до 5% ВВП досрочно

Мерц: Германия намерена досрочно достичь цели в 5% от ВВП

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия намерена досрочно достичь целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от национального ВВП.
  • На саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.
  • За последние 12 месяцев расходы европейских стран НАТО на оборону выросли более чем на 100 миллиардов евро, из которых доля Германии составляет около 25 миллиардов евро.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Германия намерена досрочно достичь нового целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от национального ВВП, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
На прошедшем в 2025 году саммите НАТО в Гааге страны Североатлантического альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.
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"Мы достигнем согласованной в Гааге цели в 5% значительно раньше срока", - заявил Мерц по итогам саммита НАТО в Анкаре. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Говоря о наращивании европейскими странами НАТО расходов на оборону, канцлер ФРГ сообщил, что за последние 12 месяцев они выросли более чем на 100 миллиардов евро. По его словам, доля Германии в этой сумме составляет около 25 миллиардов евро.
"Мы увеличили наши расходы на оборону до почти 125 миллиардов евро", - уточнил Мерц.
В свою очередь, в МИД ФРГ отметили по итогам состоявшегося саммита НАТО, что Германия может достичь показателя в 5% от ВВП к 2029 году.
Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что испытывает разочарование в НАТО. Ранее он неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО.
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