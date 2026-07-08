Мерц объявил о планах увеличить расходы на оборону до 5% ВВП досрочно

Краткий пересказ от РИА ИИ Германия намерена досрочно достичь целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от национального ВВП.

На саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.

За последние 12 месяцев расходы европейских стран НАТО на оборону выросли более чем на 100 миллиардов евро, из которых доля Германии составляет около 25 миллиардов евро.

БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Германия намерена досрочно достичь нового целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от национального ВВП, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

На прошедшем в 2025 году саммите НАТО Гааге страны Североатлантического альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.

"Мы достигнем согласованной в Гааге цели в 5% значительно раньше срока", - заявил Мерц по итогам саммита НАТО в Анкаре. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Говоря о наращивании европейскими странами НАТО расходов на оборону, канцлер ФРГ сообщил, что за последние 12 месяцев они выросли более чем на 100 миллиардов евро. По его словам, доля Германии в этой сумме составляет около 25 миллиардов евро.

"Мы увеличили наши расходы на оборону до почти 125 миллиардов евро", - уточнил Мерц.

В свою очередь, в МИД ФРГ отметили по итогам состоявшегося саммита НАТО, что Германия может достичь показателя в 5% от ВВП к 2029 году.