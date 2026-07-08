Мерц объявил о планах увеличить расходы на оборону до 5% ВВП досрочно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия намерена досрочно достичь целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от национального ВВП.
- На саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.
- За последние 12 месяцев расходы европейских стран НАТО на оборону выросли более чем на 100 миллиардов евро, из которых доля Германии составляет около 25 миллиардов евро.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Германия намерена досрочно достичь нового целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от национального ВВП, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы достигнем согласованной в Гааге цели в 5% значительно раньше срока", - заявил Мерц по итогам саммита НАТО в Анкаре. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Говоря о наращивании европейскими странами НАТО расходов на оборону, канцлер ФРГ сообщил, что за последние 12 месяцев они выросли более чем на 100 миллиардов евро. По его словам, доля Германии в этой сумме составляет около 25 миллиардов евро.
"Мы увеличили наши расходы на оборону до почти 125 миллиардов евро", - уточнил Мерц.
В свою очередь, в МИД ФРГ отметили по итогам состоявшегося саммита НАТО, что Германия может достичь показателя в 5% от ВВП к 2029 году.
Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что испытывает разочарование в НАТО. Ранее он неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО.
Генсек НАТО призвал нарастить оборонные расходы до трех процентов ВВП
14 февраля 2025, 16:02