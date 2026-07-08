Мерц заявил о продолжении переговоров с США по ракетам Tomahawk

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Германии продолжают вести переговоры с США по вопросу американских крылатых ракет Tomahawk.
- Газета Financial Times сообщила, что правительство ФРГ ведет переговоры с немецким филиалом европейского концерна MBDA относительно сотрудничества с производителями Tomahawk для создания наземной версии ракеты.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Власти Германии продолжают вести переговоры с США по вопросу американских крылатых ракет Tomahawk, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Других подробностей глава немецкого правительства не привел.
Газета Financial Times сообщила ранее, что правительство ФРГ ведет переговоры с немецким филиалом европейского концерна MBDA относительно сотрудничества с производителями Tomahawk для создания наземной версии ракеты.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.