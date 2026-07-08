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Мерц заявил о продолжении переговоров с США по ракетам Tomahawk - РИА Новости, 08.07.2026
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20:06 08.07.2026 (обновлено: 21:47 08.07.2026)
Мерц заявил о продолжении переговоров с США по ракетам Tomahawk

Мерц: Германия ведет переговоры с США по ракетам Tomahawk

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Германии продолжают вести переговоры с США по вопросу американских крылатых ракет Tomahawk.
  • Газета Financial Times сообщила, что правительство ФРГ ведет переговоры с немецким филиалом европейского концерна MBDA относительно сотрудничества с производителями Tomahawk для создания наземной версии ракеты.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Власти Германии продолжают вести переговоры с США по вопросу американских крылатых ракет Tomahawk, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Переговоры по этому вопросу еще не завершены, поэтому я не могу сказать на этот счет ничего окончательного. Но эти переговоры ведутся", - сказал Мерц, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.
Других подробностей глава немецкого правительства не привел.
Газета Financial Times сообщила ранее, что правительство ФРГ ведет переговоры с немецким филиалом европейского концерна MBDA относительно сотрудничества с производителями Tomahawk для создания наземной версии ракеты.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.
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