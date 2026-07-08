В ГД предложили разрешить женщинам выбирать период декретного пособия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить женщинам выбирать наиболее выгодный период для расчета пособия по беременности и родам.
- Выбирать период предлагается исходя из среднего заработка за два календарных года либо за последние 12 месяцев работы перед уходом в декретный отпуск.
- По мнению Чернышова, такой подход сделает систему более справедливой и учитывающей реальные доходы семьи на момент рождения ребенка.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить женщинам выбирать наиболее выгодный период расчета пособия по беременности и родам - за год либо за два года перед декретом.
Соответствующее обращение на имя председателя Соцфонда РФ Сергея Чиркова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным проработать вопрос о предоставлении женщинам права выбора наиболее выгодного периода для расчета пособия", - говорится в обращении.
Согласно предложению, выбирать наиболее выгодный период для расчета пособия предлагается исходя из среднего заработка за два календарных года либо за последние 12 месяцев работы перед уходом в декретный отпуск.
Такой подход, по мнению вице-спикера, позволит сохранить действующие гарантии для граждан, одновременно сделав систему более справедливой и учитывающей реальные доходы семьи на момент рождения ребенка.
Чернышов отметил, что в настоящее время размер пособия по беременности и родам определяется исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году ухода в отпуск по беременности и родам.
Такой механизм, по его словам, основан на страховом принципе, однако на практике далеко не всегда отражает реальный уровень доходов будущей матери, ведь за два года многие женщины успевают получить повышение, сменить место работы, существенно увеличить уровень заработной платы или квалификацию, но при расчете пособия эти изменения зачастую не учитываются.