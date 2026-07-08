В ГД предложили разрешить женщинам выбирать период декретного пособия

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить женщинам выбирать наиболее выгодный период для расчета пособия по беременности и родам.

Выбирать период предлагается исходя из среднего заработка за два календарных года либо за последние 12 месяцев работы перед уходом в декретный отпуск.

По мнению Чернышова, такой подход сделает систему более справедливой и учитывающей реальные доходы семьи на момент рождения ребенка.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить женщинам выбирать наиболее выгодный период расчета пособия по беременности и родам - за год либо за два года перед декретом.

Соответствующее обращение на имя председателя Соцфонда РФ Сергея Чиркова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным проработать вопрос о предоставлении женщинам права выбора наиболее выгодного периода для расчета пособия", - говорится в обращении.

Согласно предложению, выбирать наиболее выгодный период для расчета пособия предлагается исходя из среднего заработка за два календарных года либо за последние 12 месяцев работы перед уходом в декретный отпуск.

Такой подход, по мнению вице-спикера, позволит сохранить действующие гарантии для граждан, одновременно сделав систему более справедливой и учитывающей реальные доходы семьи на момент рождения ребенка.

Чернышов отметил, что в настоящее время размер пособия по беременности и родам определяется исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году ухода в отпуск по беременности и родам.