В Газпроме прокомментировали атаку на объект "Голубого потока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака БПЛА была направлена на компрессорную станцию газопровода «Голубой поток» с целью срыва бесперебойных поставок российского газа в Турцию.
- Повреждения компрессорной станции устраняются, но оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Атака БПЛА на компрессорную станцию газопровода "Голубой поток" была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию, полученные повреждения устраняются, оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок, сообщил "Газпром".
"Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений", - говорится в сообщении.
"Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок", - добавляется в сообщении.
Ранее "Газпром" сообщил, что компрессорная станция, задействованная в поставках газа по трубопроводу "Голубой поток", подверглась атаке БПЛА.