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В Газпроме прокомментировали атаку на объект "Голубого потока" - РИА Новости, 08.07.2026
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11:37 08.07.2026 (обновлено: 12:27 08.07.2026)
В Газпроме прокомментировали атаку на объект "Голубого потока"

Газпром: атака на "Голубой поток" направлена на срыв поставок газа в Турцию

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака БПЛА была направлена на компрессорную станцию газопровода «Голубой поток» с целью срыва бесперебойных поставок российского газа в Турцию.
  • Повреждения компрессорной станции устраняются, но оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Атака БПЛА на компрессорную станцию газопровода "Голубой поток" была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию, полученные повреждения устраняются, оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок, сообщил "Газпром".
"Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений", - говорится в сообщении.
"Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок", - добавляется в сообщении.
Ранее "Газпром" сообщил, что компрессорная станция, задействованная в поставках газа по трубопроводу "Голубой поток", подверглась атаке БПЛА.
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