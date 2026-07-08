Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, что будет, если съесть килограмм черешни - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 08.07.2026 (обновлено: 15:05 08.07.2026)
Врач рассказала, что будет, если съесть килограмм черешни

Федосьина: килограмм черешни, съеденный за раз, может вызвать вздутие живота

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа черешни на рынке
Продажа черешни на рынке - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Продажа черешни на рынке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление килограмма черешни за один раз может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование, урчание, спастическую боль в животе, жидкий стул.
  • Неприятные симптомы возникают из-за того, что черешня содержит пищевые волокна, фруктозу и сорбитол, которые у некоторых людей плохо всасываются в тонкой кишке и становятся пищей для кишечных бактерий.
  • Симптомы могут быть выражены сильнее у людей с синдромом раздраженного кишечника, хроническими заболеваниями или нарушениями пищеварения.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Неприятные симптомы в виде вздутия, жидкого стула и боли в животе могут наблюдаться у тех, кто за раз решит съесть килограмм черешни, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог, гепатолог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина.
«
"У здорового человека это, скорее всего, не приведет к серьезным последствиям, но может вызвать неприятные симптомы: вздутие живота, повышенное газообразование, урчание, спастическую боль в животе, жидкий стул", — рассказала Федосьина, отвечая на вопрос, что будет, если съесть килограмм черешни за один раз.
По ее словам, причина в том, что черешня содержит не только большое количество пищевых волокон, но и фруктозу и сорбитол — природный сахарный спирт.
"Эти вещества относятся к группе так называемых FODMAP — короткоцепочечных углеводов, которые у некоторых людей плохо всасываются в тонкой кишке. Попадая в толстый кишечник, они становятся пищей для кишечных бактерий, которые активно их ферментируют. Именно поэтому после большого количества черешни может появиться вздутие, газообразование и дискомфорт", — подчеркнула врач.
Собеседница агентства добавила, что симптомы могут быть выражены сильнее, если у человека есть синдром раздраженного кишечника, хронические заболевания или нарушения пищеварения.
Девушка в супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Врач назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела
26 января, 04:26
 
Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала