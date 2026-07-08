Врач рассказала, что будет, если съесть килограмм черешни

Краткий пересказ от РИА ИИ Употребление килограмма черешни за один раз может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование, урчание, спастическую боль в животе, жидкий стул.

Неприятные симптомы возникают из-за того, что черешня содержит пищевые волокна, фруктозу и сорбитол, которые у некоторых людей плохо всасываются в тонкой кишке и становятся пищей для кишечных бактерий.

Симптомы могут быть выражены сильнее у людей с синдромом раздраженного кишечника, хроническими заболеваниями или нарушениями пищеварения.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Неприятные симптомы в виде вздутия, жидкого стула и боли в животе могут наблюдаться у тех, кто за раз решит съесть килограмм черешни, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог, гепатолог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина.

« "У здорового человека это, скорее всего, не приведет к серьезным последствиям, но может вызвать неприятные симптомы: вздутие живота, повышенное газообразование, урчание, спастическую боль в животе, жидкий стул", — рассказала Федосьина, отвечая на вопрос, что будет, если съесть килограмм черешни за один раз.

По ее словам, причина в том, что черешня содержит не только большое количество пищевых волокон, но и фруктозу и сорбитол — природный сахарный спирт.

"Эти вещества относятся к группе так называемых FODMAP — короткоцепочечных углеводов, которые у некоторых людей плохо всасываются в тонкой кишке. Попадая в толстый кишечник, они становятся пищей для кишечных бактерий, которые активно их ферментируют. Именно поэтому после большого количества черешни может появиться вздутие, газообразование и дискомфорт", — подчеркнула врач.