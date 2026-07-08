Ирландскому футболисту подарили бензопилу как лучшему игроку матча

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист Шон Гэннон из ирландского клуба «Шелбурн» получил бензопилу в качестве награды лучшему игроку товарищеского матча.
- «Шелбурн» сыграл вничью с «Селтиком» со счетом 1:1.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защитник ирландского футбольного клуба "Шелбурн" Шон Гэннон получил бензопилу в качестве награды лучшему игроку товарищеского матча против шотландского "Селтика".
Во вторник "Шелбурн" сыграл вничью с "Селтиком" со счетом 1:1. 34-летний Гэннон был одним из четырех футболистов, который провел всю встречу без замен.
По окончании встречи представитель генерального спонсора "Шелбурна" компании, специализирующейся на строительных материалах и товарах для дома, вручил Гэннону бензопилу.
Гэннон в составе четырех разных клубов становился чемпионом Ирландии 11 раз, что является рекордом соревнований.