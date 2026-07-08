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Ирландскому футболисту подарили бензопилу как лучшему игроку матча - РИА Новости, 08.07.2026
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Футбол
 
20:18 08.07.2026 (обновлено: 20:37 08.07.2026)
Ирландскому футболисту подарили бензопилу как лучшему игроку матча

Шону Гэннону подарили бензопилу в качестве награды лучшему игроку матча

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист Шон Гэннон из ирландского клуба «Шелбурн» получил бензопилу в качестве награды лучшему игроку товарищеского матча.
  • «Шелбурн» сыграл вничью с «Селтиком» со счетом 1:1.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защитник ирландского футбольного клуба "Шелбурн" Шон Гэннон получил бензопилу в качестве награды лучшему игроку товарищеского матча против шотландского "Селтика".
Во вторник "Шелбурн" сыграл вничью с "Селтиком" со счетом 1:1. 34-летний Гэннон был одним из четырех футболистов, который провел всю встречу без замен.
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По окончании встречи представитель генерального спонсора "Шелбурна" компании, специализирующейся на строительных материалах и товарах для дома, вручил Гэннону бензопилу.
Гэннон в составе четырех разных клубов становился чемпионом Ирландии 11 раз, что является рекордом соревнований.
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