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В Крыму задержали двух агентов Киева, собиравших данные о ВС России - РИА Новости, 08.07.2026
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09:46 08.07.2026 (обновлено: 09:48 08.07.2026)
В Крыму задержали двух агентов Киева, собиравших данные о ВС России

ФСБ: в Крыму задержали двух агентов Киева, собиравших данные о ВС России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму задержаны два россиянина по подозрению в передаче данных украинским спецслужбам.
  • Задержанные собирали сведения о подразделениях Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции и фиксировали последствия ударов ВСУ.
  • В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статье о государственной измене.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Крыму задержаны два россиянина, по заданию украинских спецслужб собиравшие данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировавшие последствия ударов ВСУ, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, 1991 и 1996 годов рождения, подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов министерства обороны Российской Федерации в регионе", - сообщили в ФСБ.
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Установлено, что агенты Киева инициативно установили через Telegram конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками украинских спецслужб и по их заданию осуществляли передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России.
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"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанные лица были задержаны сотрудниками ФСБ России. Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России", - сказали в ФСБ.
Как отметили в ведомстве, фигуранты уголовного дела, по которому можно получить наказание вплоть до пожизненного, заключены под стражу и дают признательные показания.
В начале июля ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан РФ, 1968 и 1986 годов рождения, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности России, они передавали информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.
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