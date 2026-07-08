В Крыму задержали двух агентов Киева, собиравших данные о ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму задержаны два россиянина по подозрению в передаче данных украинским спецслужбам.

Задержанные собирали сведения о подразделениях Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции и фиксировали последствия ударов ВСУ.

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статье о государственной измене.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Крыму задержаны два россиянина, по заданию украинских спецслужб собиравшие данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировавшие последствия ударов ВСУ, сообщили в ЦОС ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ , 1991 и 1996 годов рождения, подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов министерства обороны Российской Федерации в регионе", - сообщили в ФСБ.

Установлено, что агенты Киева инициативно установили через Telegram конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками украинских спецслужб и по их заданию осуществляли передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России.

« "В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанные лица были задержаны сотрудниками ФСБ России. Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России", - сказали в ФСБ.

Как отметили в ведомстве, фигуранты уголовного дела, по которому можно получить наказание вплоть до пожизненного, заключены под стражу и дают признательные показания.