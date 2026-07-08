В Москве состоялся Второй международный форум АКОС

МОСКВА, 8 июл - Пресс-служба Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС). В московском Цифровом деловом пространстве (ЦДП) состоялся Второй международный форум "Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты". Главные выводы дискуссий и проекта резолюции форума: коммуникации играют стратегическую роль в развитии российской экономики; недооценка этой роли тормозит продвижение отечественных брендов и рост их стоимости; современные коммуникационные технологии — это инструменты управления, которые усиливают бизнес, социальные институты и государственные инициативы, повышая их эффективность и формируя коммуникационный суверенитет страны.

Форум учрежден Ассоциацией компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС) и второй год проходит при поддержке Минэкономразвития РФ, МИД РФ, Экспертного совета по развитию креативной экономики при Комитете ГД РФ по экономической политике, ЦСР, АСИ, отраслевых ассоциаций и партнеров. Соорганизаторы форума в 2026 году — агентство "ЭсКаСи" и ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Второй международный форум АКОС на площадке ЦДП собрал 700 участников (было представлено более 50 регионов России). В числе участников — 120 спикеров из России, Аргентины, Бразилии, Германии, Индии, Иордании, Китая, Узбекистана, эксперты БРИКС и ШОС. Прямую трансляцию форума посмотрели почти 500 человек.

"АКОС ставит задачу поднять коммуникации на стратегический уровень в системе управления компаниями и корпорациями, в госсекторе. Эта задача зашита непосредственно в название форума. В этом году на наше мероприятие пришло почти в два раза больше делегатов, что говорит о том, что мы на правильном пути. С самого начала мы сделали ставку на сотрудничество с государственными институтами, что позволяет вынести проблематику отрасли коммуникаций на максимально высокий уровень. Надеемся, наша площадка постепенно обретает самобытность, выделяющую ее среди иных мероприятий глубиной экспертизы, амбициозностью задач, устремленностью в будущее развития индустрии. Я также рад, что благодаря нашему начинанию нам удается высветить важность агентского бизнеса, показать "товар лицом". АКОС — это настоящая кузница экспертизы, креатива, кадров для всего рынка, и с каждым форумом эта данность должна становиться все очевиднее другим участникам рынка и регуляторам", — отметил председатель АКОС, президент группы "Инсайдерс" Андрей Лапшов.

Программа форума включала 3 пленарные панели, которые были посвящены перспективам развития отрасли и рынка коммуникаций (его объем по итогам 2025 года составил 2,5 триллиона рублей), опыту создания и продвижения российских брендов на примере 10 реальных кейсов и тому, как с помощью коммуникаций в современных условиях выстраивать доверие между странами. Состоялись 7 тематических экспертных дискуссий (на темы ИИ и нейропиара, медиа перед лицом нейровыдачи, креативных продуктов коммуникационных индустрий, новой роли внутрикома, исследований в коммуникациях, личного бренда бизнес-лидера и антикризисных коммуникационных технологий). В программе было несколько экспериментальных форматов (международный телемост, лаборатория коммуникаций "ЭсКаСи", первый креативный питчинг коммуникационных агентств, медиагостиная, книжная гостиная от издательства МИФ и другие), молодежная программа и трек мастер-классов. На форуме также состоялись открытое отраслевое совещание с участием руководства ключевых коммуникационных ассоциаций (АКОС, РАСО, АКАР, АКМР, НАБ, АБКР, НАЭКК, а также РАОС (Российской академии общественных связей) и всероссийский семинар для пресс-секретарей и пиар-специалистов региональных ведомств и центров "Мой бизнес", которые отвечают за информационное сопровождение креативных индустрий в регионах России.

"Информационная поддержка — важная составляющая развития креативных индустрий. Федеральный закон "О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации" закрепляет значимость развития этого сектора, а медиа и СМИ сами входят в перечень креативных индустрий. На мероприятии мы решали ряд системных задач... Специалисты более чем из 50 регионов смогли обменяться практиками и выработать единые подходы к коммуникационному продвижению креативной экономики", — подчеркнула заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

На форуме были представлены специально подготовленные АКОС и партнерами экспертные продукты для рынка: отраслевой кодекс, исследования, гайды, рекомендации.

Первый Кодекс практик добросовестного взаимодействия заказчиков и исполнителей на рынке услуг в сфере связей с общественностью был одобрен представителями Консультативного совета АКОС (объединяет 30 руководителей функции коммуникаций в крупных компаниях и федеральных органах власти) и отраслевых ассоциаций в сфере коммуникаций. Кодекс содержит перечень лидерских добросовестных практик, которые ответственные заказчики могут использовать в качестве бенчмарков при принятии решений и при рассмотрении спорных ситуаций.

Исследование "Пиар-закупки в цифрах", проведенное PR News ("Новости пиара") совместно с Росэлторгом, позволило оценить рынок госзакупок в сфере связей с общественностью на этой площадке за 2025 год: всего 3226 тендеров; сумма тендеров — 7,8 миллиарда рублей; средняя стоимость одного тендера — 2,6 миллиона рублей.

Исследование агентства "Твига пиар" современного этапа внедрения ИИ в профессиональные коммуникации подтвердило: ИИ стал рабочим инструментом пиар, главный вопрос — в зрелости внедрения. Главная зона роста — не доступ к ИИ, а управление им. Команды нашли сценарии применения, при этом компании еще не встроили их в общие процессы. ИИ начал влиять на ключевые показатели эффективности (KPI), но рынок пока не научился измерять этот эффект (только 13% респондентов имеют полноценную систему метрик).

74% опрошенных в ходе совместного исследования Ассоциации менеджеров и АКОС российских топ-менеджеров считают, что личный бренд руководителя оказывает значительное влияние на репутацию компании. И в 68% случаев ответственность за формирование личного бренда остается на самих руководителях. Среди барьеров, препятствующих эффективной работе с личным брендом, бизнес называет нехватку времени, отсутствие коммуникационной стратегии и недостаток профессиональной пиар-поддержки.

АКОС cовместно с агентствами КРОС и КД презентовала на форуме первый этап аналитического исследования программ подготовки пиар-специалистов, которое станет основой интерактивной "Карты пиар-образования России" (уже охватила десятки российских вузов).

АКОС, "ПР-Консалта" и "Медиалогия" представили исследование о том, как язык корпоративных пресс-релизов влияет на восприятие информации редакциями. Сегодня это не только вопрос отношений пресс-службы и журналиста. Тексты компаний попадают в поисковые системы, агрегаторы, базы данных и нейросетевые ответы, и качество исходной фактуры и формулировок становится частью общей ответственности за информационное поле.

Также на форуме были представлены обновленный цифровой глоссарий для коммуникаторов (лидер "Р.И.М. - ИНТЕРИУМ"), гайд по современным коммуникационным исследованиям ("Экс Либрис"), исследование почасовых ставок и зарплат специалистов-коммуникаторов ("Комуника" совместно с "Гет экспертс"), аналитический доклад "Нарративы российского пиара" ("Новости пиара"), а также исторический спецпроект при поддержке АКОС — Истоки русского пиара ("Р.И.М. — ИНТЕРИУМ" и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей при поддержке АКОС).

АКОС подписала три соглашения о стратегическом партнерстве: в сфере международных коммуникаций (с Маркетинговой ассоциацией Узбекистана), региональных коммуникаций (с ассоциацией "Пиар-среда") и внутренних коммуникаций (с Национальной ассоциацией экспертов по корпоративным коммуникациям (НАЭКК).

Награды "АКОС Гид" получили три звездных кейса, которые вошли в коммуникационную историю года: проект Т-Банка "Т-Возврат: утром в газете, вечером в куплете", проект "Смартавиа"/"Джи Ком" "Smartavia: ценности на высоте" и проект СИБУРа "Вторая жизнь пластика: всероссийская программа экологических уроков".

На форуме были вручены награды АКОС "За вклад в развитие регионального рынка коммуникаций": лауреатами стали 11 профессионалов сферы коммуникаций и общественных связей за совокупность личных заслуг в развитии рынка коммуникаций в регионах России. Также была вручена награда АКОС в память о вкладе в развитие регионального рынка коммуникаций основателя Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards Геннадия Шаталова.