ФНС: у россиян осталась неделя на уплату НДФЛ по задекларированным доходам

Краткий пересказ от РИА ИИ Последний день для уплаты НДФЛ, исчисленного и отраженного в декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год, — 15 июля включительно.

Уплатить налог должны граждане, получившие в 2025 году определенные виды доходов, например, от продажи имущества, сдачи его в аренду, выигрышей в лотерею, от зарубежных источников, а также те, кто получил облагаемое имущество в дар от постороннего лица.

Пользователи сервисов ФНС России могут сформировать платежный документ и произвести оплату онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», а также с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Остается одна неделя на уплату НДФЛ, исчисленного и отраженного российскими налогоплательщиками в декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год, последний день для своевременной уплаты налога - 15 июля включительно, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ.

Уплатить налог необходимо гражданам, получившим в 2025 году доход от продажи имущества, которым владели меньше минимального срока, от сдачи имущества в аренду, от выигрышей в лотерею, напомнили в ФНС

Также обязаны уплатить налог те граждане, которые получили доход от зарубежных источников и получившие облагаемое имущество в дар от постороннего лица, а не от близкого родственника.

"Пользователи сервисов ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" могут сформировать платежный документ и произвести оплату онлайн. Информация о сумме налога к уплате отражается во вкладке "Предстоящие платежи", - сообщили в ФНС.