Рейтинг@Mail.ru
ФНС: у россиян осталась неделя на уплату НДФЛ по задекларированным доходам - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 08.07.2026

ФНС: у россиян осталась неделя на уплату НДФЛ по задекларированным доходам

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации
Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Бланк налоговой декларации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Последний день для уплаты НДФЛ, исчисленного и отраженного в декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год, — 15 июля включительно.
  • Уплатить налог должны граждане, получившие в 2025 году определенные виды доходов, например, от продажи имущества, сдачи его в аренду, выигрышей в лотерею, от зарубежных источников, а также те, кто получил облагаемое имущество в дар от постороннего лица.
  • Пользователи сервисов ФНС России могут сформировать платежный документ и произвести оплату онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», а также с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Остается одна неделя на уплату НДФЛ, исчисленного и отраженного российскими налогоплательщиками в декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год, последний день для своевременной уплаты налога - 15 июля включительно, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ.
Купюра номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Госдуме рассказали, как семьям с двумя детьми вернуть часть НДФЛ
5 июля, 02:18
Уплатить налог необходимо гражданам, получившим в 2025 году доход от продажи имущества, которым владели меньше минимального срока, от сдачи имущества в аренду, от выигрышей в лотерею, напомнили в ФНС.
Также обязаны уплатить налог те граждане, которые получили доход от зарубежных источников и получившие облагаемое имущество в дар от постороннего лица, а не от близкого родственника.
"Пользователи сервисов ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" могут сформировать платежный документ и произвести оплату онлайн. Информация о сумме налога к уплате отражается во вкладке "Предстоящие платежи", - сообщили в ФНС.
Оплатить налог можно также с помощью электронного сервиса "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России.
Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В ГД рассказали, как семьям с детьми не платить НДФЛ при продаже жилья
25 апреля, 02:32
 
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала