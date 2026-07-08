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В ЕС рассказали, что ждет Стубба после слов об ударах по России - РИА Новости, 08.07.2026
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07:22 08.07.2026 (обновлено: 12:39 08.07.2026)
В ЕС рассказали, что ждет Стубба после слов об ударах по России

Христофору: слова Стубба об ударах по территории России разозлят Трампа

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что заявление президента Финляндии Александра Стубба о поддержке НАТО ударов по России может разозлить президента США Дональда Трампа.
  • Журналист считает, что финский лидер пытается создать впечатление мнимой победы Киева, чтобы скрыть последствия ударов возмездия по территории Украины.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что НАТО одобряет удары по России, может разозлить президента США Дональда Трампа, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Стубб искренне верит в собственную ложь, что, мол, Украина сейчас выигрывает на поле боя, поэтому попытается надавить на Трампа, что, очевидно, приведет к жесткой реакции и удару по Украине. Трамп не простит", — сказал он.
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По словам эксперта, финский лидер работает на публику, пытаясь создать впечатление мнимой победы Киева, чтобы скрыть колоссальные последствия ударов возмездия по территории Украины.
"Кажется, его волнует только Украина. Черт, он вообще говорит о Финляндии? Он президент какой страны-то?" — возмутился журналист.
В понедельник президент Стубб в интервью Financial Times заявил, что все лидеры стран — участниц НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России.
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В конце июня замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года. Дипломат отметил, что главная задача Евросоюза и Североатлантического альянса — стратегическое поражение России.
Глава МИД Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" отмечал, что Европа пытается тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского Генштаба, цинично заявившего, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".
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