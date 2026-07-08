ЕС ищет кандидата на роль переговорщика с Россией, заявил Пеллегрини

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейский союз ищет кандидата на роль переговорщика с Россией, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
- Пеллегрини выразил уверенность в том, что военного решения для конфликта на Украине не существует, и подчеркнул важность дипломатического подхода.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Европейский союз ищет подходящего кандидата на роль переговорщика с Россией, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Я знаю, что на уровне Европейского союза идет поиск персоны, которая могла бы быть тем переговорщиком, который бы был принят и Россией, и Украиной, и государствами-членами Европейского союза. Убежден, что как можно скорее такая персона будет найдена и как можно скорее мы действительно попробуем сесть за стол переговоров" - сказал Пеллегрини журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре в среду.
Президент Словакии выразил уверенность, что военного решения для конфликта на Украине не существует.
"Только продолжать вооружение и поставки оружия и не стремиться к дипломатическому решению я бы считал огромной ошибкой", - заключил Пеллегрини.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.