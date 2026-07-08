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Мерц заявил об избавлении Европы от односторонней зависимости внутри НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
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22:31 08.07.2026
Мерц заявил об избавлении Европы от односторонней зависимости внутри НАТО

Мерц: Европа избавляется от односторонней зависимости в НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что европейские страны НАТО избавляются от «односторонней зависимости» внутри альянса за счет наращивания собственного оборонного потенциала.
  • Мерц поддержал требование руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону и заявил об окончании «халявы» для европейцев в альянсе.
  • По словам канцлера ФРГ, справедливое распределение оборонной нагрузки открывает новые возможности для трансатлантического и европейского сотрудничества в оборонной промышленности и других сферах.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Европейские страны НАТО избавляются от "односторонней зависимости" внутри альянса за счет наращивания собственного оборонного потенциала, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Канцлер ФРГ в среду поддержал требование руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить свои расходы на оборону и заявил об окончании "халявы" для европейцев в альянсе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Мерц заявил об окончании "халявы" для европейцев в НАТО
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"Мы также более справедливо распределяем (оборонную - ред.) нагрузку в альянсе. Мы избавляемся от односторонней зависимости", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
По его словам, такой подход открывает новые возможности для "трансатлантического и европейского сотрудничества".
"Это касается, в частности, оборонной промышленности, систем дистанционного вооружения в сфере противовоздушной обороны и искусственного интеллекта — и это лишь некоторые примеры", - отметил канцлер ФРГ.
Говоря о прошедшем саммите НАТО, он заверил, что там якобы присутствовала "атмосфера любви".
Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что испытывает разочарование в НАТО. Ранее он неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО.
Саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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В миреГерманияСШААнкара (провинция)Фридрих МерцДональд ТрампНАТО
 
 
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