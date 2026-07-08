Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что европейские страны НАТО избавляются от «односторонней зависимости» внутри альянса за счет наращивания собственного оборонного потенциала.

Мерц поддержал требование руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону и заявил об окончании «халявы» для европейцев в альянсе.

По словам канцлера ФРГ, справедливое распределение оборонной нагрузки открывает новые возможности для трансатлантического и европейского сотрудничества в оборонной промышленности и других сферах.

БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Европейские страны НАТО избавляются от "односторонней зависимости" внутри альянса за счет наращивания собственного оборонного потенциала, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Канцлер ФРГ в среду поддержал требование руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить свои расходы на оборону и заявил об окончании "халявы" для европейцев в альянсе.

"Мы также более справедливо распределяем (оборонную - ред.) нагрузку в альянсе. Мы избавляемся от односторонней зависимости", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре. Трансляцию вел телеканал Phoenix

По его словам, такой подход открывает новые возможности для "трансатлантического и европейского сотрудничества".

"Это касается, в частности, оборонной промышленности, систем дистанционного вооружения в сфере противовоздушной обороны и искусственного интеллекта — и это лишь некоторые примеры", - отметил канцлер ФРГ.

Говоря о прошедшем саммите НАТО, он заверил, что там якобы присутствовала "атмосфера любви".