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FT: операторы частной авиации в Европе готовятся к дефициту авиатоплива - РИА Новости, 08.07.2026
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11:20 08.07.2026 (обновлено: 11:21 08.07.2026)
FT: операторы частной авиации в Европе готовятся к дефициту авиатоплива

FT: операторы частных самолетов в Европе опасаются перебоев с поставками топлива

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет на фоне луны
Самолет на фоне луны - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы частной авиации в Европе опасаются перебоев с поставками авиатоплива в пик летнего сезона после недавнего дефицита топлива в аэропорту Ниццы.
  • Некоторые операторы рассматривают возможность изменения маршрутов полетов, чтобы избегать аэропортов с ограниченными запасами топлива.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Операторы частной авиации в Европе опасаются перебоев с поставками авиатоплива в пик летнего сезона после недавнего дефицита топлива в аэропорту Ниццы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на участников отрасли.
"Операторы частных самолетов в Европе готовятся к нехватке авиатоплива этим летом после того, как недавние перебои с топливом в аэропорту Ниццы усилили опасения в чартерной отрасли", - пишет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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По данным операторов, на прошлой неделе аэропорт Ниццы, крупнейший центр обслуживания частных самолетов на Лазурном берегу, не смог оперативно принять ряд частных лайнеров из-за проблем с наличием топлива, пишет Financial Times. В аэропорту заявили, что дефицит продолжался лишь несколько часов и уже устранен.
Как сообщает газета, в отличие от коммерческих авиакомпаний, которые уверены в достаточном количестве запасов топлива, операторы чартерных рейсов опасаются дефицита этого сырья в пик туристического сезона, поскольку аэропорты могут отдавать приоритет регулярным перевозчикам.
Так, глава Silver Air Private Jets Джейсон Миддлтон заявил, что компания планирует загружать самолеты дополнительным объемом топлива за пределами континентальной Европы, чтобы сократить зависимость от местных поставок.
Издание добавляет, что некоторые операторы уже рассматривают возможность изменения маршрутов полетов, чтобы избегать аэропортов с ограниченными запасами сырья. При этом ряд компаний, включая Flexjet и Victor, считают возможные перебои локальными и не ожидают существенного влияния на перевозки.
По данным Argus Media, которые приводит газета, цена на авиатопливо удвоилась в течение нескольких недель после начала ближневосточного конфликта, однако затем почти вернулась к прежним уровням. Как сообщала в мае Financial Times, закрытие Ормузского пролива стало для авиаотрасли большим шоком, чем пандемия 2020 года.
По оценке руководителей отрасли, полное восстановление поставок через Ормузский пролив, который до начала конфликта обеспечивал до 40% европейского импорта авиатоплива, займет несколько месяцев, передает Financial Times.
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