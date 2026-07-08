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Европа должна будет следить за соблюдением мира на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 08.07.2026
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17:28 08.07.2026 (обновлено: 17:38 08.07.2026)
Европа должна будет следить за соблюдением мира на Украине, заявил Трамп

Трамп: Европа в рамках гарантий Украине должна следить за соблюдением мира

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа будет следить за соблюдением мира в рамках будущих гарантий безопасности Украине, заявил Трамп.
  • США будут помогать в этом и работать над пакетом мер безопасности.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Европа в рамках будущих гарантий безопасности Украине должна будет следить за соблюдением мира, США в этом помогут, заявил американский президент Дональд Трамп.
«
"Если мы сможем заключить правильную сделку, мы поможем Европе. Я имею в виду, что Европа будет наблюдать за ее соблюдением, но мы собираемся помогать им с этим. Мы будем работать над каким-то пакетом мер безопасности", - сказал Трамп журналистам в Анкаре.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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