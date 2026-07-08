Европа должна будет следить за соблюдением мира на Украине, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа будет следить за соблюдением мира в рамках будущих гарантий безопасности Украине, заявил Трамп.
- США будут помогать в этом и работать над пакетом мер безопасности.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Европа в рамках будущих гарантий безопасности Украине должна будет следить за соблюдением мира, США в этом помогут, заявил американский президент Дональд Трамп.
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"Если мы сможем заключить правильную сделку, мы поможем Европе. Я имею в виду, что Европа будет наблюдать за ее соблюдением, но мы собираемся помогать им с этим. Мы будем работать над каким-то пакетом мер безопасности", - сказал Трамп журналистам в Анкаре.
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