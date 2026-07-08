Европа должна будет следить за соблюдением мира на Украине, заявил Трамп

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"Если мы сможем заключить правильную сделку, мы поможем Европе. Я имею в виду, что Европа будет наблюдать за ее соблюдением, но мы собираемся помогать им с этим. Мы будем работать над каким-то пакетом мер безопасности", - сказал Трамп журналистам в Анкаре.