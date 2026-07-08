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Губернатор Ярославской области посетил тутаевскую ЦРБ - РИА Новости, 08.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:26 08.07.2026
Губернатор Ярославской области посетил тутаевскую ЦРБ

Михаил Евраев посетил тутаевскую ЦРБ в рамках рабочего визита

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил тутаевскую ЦРБ
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил тутаевскую ЦРБ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил тутаевскую ЦРБ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в среду посетил тутаевскую Центральную районную больницу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Посещение медучреждения прошло в рамках рабочего визита в Большесельский округ. Тутаевская ЦРБ обслуживает более 9 тысяч человек, в том числе 1100 детей.
"По сравнению с прошлым визитом здесь произошли большие изменения. Люди жаловались на жару, сейчас здесь почти везде кондиционеры, и пациентам, и персоналу комфортно. Внутри все помещения привели в порядок, отремонтировали кабинеты. Появилась современная мебель, медицинские карты переведены в электронный вид. Закуплен новый аппарат УЗИ экспертного класса, работает цифровой маммограф, обновлены ЭКГ и рентген-кабинет. Поликлиника перешла на новый уровень по оборудованию, кадрам и обновлению помещений. И это результат той системной работы, которую мы ведем в здравоохранении региона", - отметил глава региона.
В ходе общения Евраева с коллективом учреждения было отмечено, что уровень зарплат хороший, все меры поддержки оказываются в полном объеме. Медики отметили качественные изменения условий работы и приема пациентов. Сотрудники отдельно поблагодарили губернатора за благодарности в связи с недавним Днем медицинского работника. Их получили все работники.
В ближайшее время начнется благоустройство территории медицинского подразделения в Большом Селе: участок вокруг уже очистили, вывезли мусор и упавшие деревья.
В настоящее время в Большесельском подразделении работают 18 врачей и 35 специалистов со средним медицинским образованием. В 2026 году в организацию трудоустроят еще двух специалистов, которые обучаются по целевому набору, – хирурга и терапевта.
Также в медучреждении ведут прием доктора из Тутаева. Если нужно попасть к узким специалистам в больницы области или пройти исследования, которые не выполняют в поликлинике, организованы медицинские шаттлы.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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