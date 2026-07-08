Губернатор Ярославской области посетил тутаевскую ЦРБ

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в среду посетил тутаевскую Центральную районную больницу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Посещение медучреждения прошло в рамках рабочего визита в Большесельский округ. Тутаевская ЦРБ обслуживает более 9 тысяч человек, в том числе 1100 детей.

"По сравнению с прошлым визитом здесь произошли большие изменения. Люди жаловались на жару, сейчас здесь почти везде кондиционеры, и пациентам, и персоналу комфортно. Внутри все помещения привели в порядок, отремонтировали кабинеты. Появилась современная мебель, медицинские карты переведены в электронный вид. Закуплен новый аппарат УЗИ экспертного класса, работает цифровой маммограф, обновлены ЭКГ и рентген-кабинет. Поликлиника перешла на новый уровень по оборудованию, кадрам и обновлению помещений. И это результат той системной работы, которую мы ведем в здравоохранении региона", - отметил глава региона.

В ходе общения Евраева с коллективом учреждения было отмечено, что уровень зарплат хороший, все меры поддержки оказываются в полном объеме. Медики отметили качественные изменения условий работы и приема пациентов. Сотрудники отдельно поблагодарили губернатора за благодарности в связи с недавним Днем медицинского работника. Их получили все работники.

В ближайшее время начнется благоустройство территории медицинского подразделения в Большом Селе: участок вокруг уже очистили, вывезли мусор и упавшие деревья.

В настоящее время в Большесельском подразделении работают 18 врачей и 35 специалистов со средним медицинским образованием. В 2026 году в организацию трудоустроят еще двух специалистов, которые обучаются по целевому набору, – хирурга и терапевта.