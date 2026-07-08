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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 08.07.2026
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19:18 08.07.2026
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест из-за обвинений в распространении дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики.
  • Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония не разрешала использовать свою территорию и воздушное пространство для атак против России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МИД Эстонии заявил, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы снова выразить протест, в этот раз Москву беспочвенно обвиняют в дезинформации.
"Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ... Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики", - говорится в сообщении на сайте эстонского ведомства.
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При этом МИД Эстонии не приводит примеры "дезинформации", в которой беспочвенно обвиняет Москву. В заявлении также приводятся слова главы ведомства Маргуса Цахкны, который утверждает, что Эстония не разрешала использовать свои территорию и воздушное пространство для атак против России.
Эстония, Латвия и Литва ранее уже утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Однако, как указывал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками на Балтике, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
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