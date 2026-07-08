Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест из-за обвинений в распространении дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония не разрешала использовать свою территорию и воздушное пространство для атак против России.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МИД Эстонии заявил, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы снова выразить протест, в этот раз Москву беспочвенно обвиняют в дезинформации.

"Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ ... Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики", - говорится в сообщении на сайте эстонского ведомства.

При этом МИД Эстонии не приводит примеры "дезинформации", в которой беспочвенно обвиняет Москву. В заявлении также приводятся слова главы ведомства Маргуса Цахкны, который утверждает, что Эстония не разрешала использовать свои территорию и воздушное пространство для атак против России.

Эстония, Латвия и Литва ранее уже утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.