Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест из-за обвинений в распространении дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики.
- Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония не разрешала использовать свою территорию и воздушное пространство для атак против России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МИД Эстонии заявил, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы снова выразить протест, в этот раз Москву беспочвенно обвиняют в дезинформации.
При этом МИД Эстонии не приводит примеры "дезинформации", в которой беспочвенно обвиняет Москву. В заявлении также приводятся слова главы ведомства Маргуса Цахкны, который утверждает, что Эстония не разрешала использовать свои территорию и воздушное пространство для атак против России.
Эстония, Латвия и Литва ранее уже утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Однако, как указывал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками на Балтике, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.