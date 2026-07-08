В РПЦ прокомментировали угрозы МВД Эстонии в адрес Церкви

Краткий пересказ от РИА ИИ Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов считает, что угрозы МВД Эстонии в адрес Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) создают образ страны как полицейского государства.

Ранее МВД республики потребовало от религиозных объединений привести деятельность в соответствие с новыми требованиями, угрожая в противном случае инициировать процедуру прекращения их деятельности.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Угрозы МВД Эстонии прекратить деятельность православной церкви формируют образ страны как полицейского государства, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Ранее эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что МВД страны потребовало от религиозных объединений за шесть месяцев (до 28 декабря) привести деятельность в соответствие с новыми требованиями, в противном случае МВД может инициировать процедуру принудительного прекращения их деятельности. Позже советник МВД Эстонии Ильмо Ау пояснил, что Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) должна разорвать связи с РПЦ и избрать нового главу. В 2024 году митрополиту Евгению (Решетникову) было отказано в продлении временного вида на жительство, он был вынужден покинуть страну.

"Угрозы принудительного прекращения деятельности религиозного объединения, с которыми не впервые выступает министерство внутренних дел Эстонии, создают весьма неблагоприятный образ страны как полицейского государства, в котором искусственно нагнетаемая русофобия используется для отрицания основных прав человека", - сказал Балашов.

Он предположил, что международные правозащитные организации обратят должное внимание на ущемление прав верующих в Эстонии.

"Нам же остается молиться о наших братьях и сестрах в Эстонии, которые с достоинством продолжают отстаивать свои христианские убеждения", - заключил собеседник агентства.