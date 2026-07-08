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Esteo открыл предзаказ на флагманский внедорожник V27 - РИА Новости, 08.07.2026
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13:59 08.07.2026
Esteo открыл предзаказ на флагманский внедорожник V27

Автобренд Esteo открыл предзаказ гибридного внедорожника V27 за 5,75 млн руб

© Фото : предоставлено пресс-службой "АГР Холдинга"Гибридный кроссовер Esteo V27
Гибридный кроссовер Esteo V27 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой "АГР Холдинга"
Гибридный кроссовер Esteo V27
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский автомобильный бренд Esteo открыл предзаказы на флагманский гибридный внедорожник модели V27.
  • Рекомендованная розничная стоимость внедорожника Esteo V27 составляет 5 750 000 рублей.
  • Внедорожник V27 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 456 лошадиных сил и бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский автомобильный бренд Esteo открыл предзаказы на флагманский гибридный внедорожник модели V27 по цене от 5,75 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "АГР Холдинга".
Производством внедорожников под брендом Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах занимается "АГР Холдинг" в партнерстве с китайской компанией Defetoo.
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"Рекомендованная розничная стоимость технологичного и премиального внедорожника Esteo V27 составит 5 750 000 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оформить предварительный заказ можно, обратившись в официальные дилерские центры бренда или воспользовавшись цифровым сервисом на сайте бренда.
Флагманский внедорожник V27 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 456 лошадиных сил и бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем, который работает как генератор, подзаряжая батарею. Совокупный запас хода автомобиля превышает 800 километров.
Габариты модели составляют 5045 миллиметров в длину, 1976 миллиметров в ширину и 1894 миллиметров в высоту. Дорожный просвет составляет 220 миллиметров.
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