Esteo открыл предзаказ на флагманский внедорожник V27

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский автомобильный бренд Esteo открыл предзаказы на флагманский гибридный внедорожник модели V27.

Рекомендованная розничная стоимость внедорожника Esteo V27 составляет 5 750 000 рублей.

Внедорожник V27 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 456 лошадиных сил и бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский автомобильный бренд Esteo открыл предзаказы на флагманский гибридный внедорожник модели V27 по цене от 5,75 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "АГР Холдинга".

Производством внедорожников под брендом Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах занимается "АГР Холдинг" в партнерстве с китайской компанией Defetoo.

"Рекомендованная розничная стоимость технологичного и премиального внедорожника Esteo V27 составит 5 750 000 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оформить предварительный заказ можно, обратившись в официальные дилерские центры бренда или воспользовавшись цифровым сервисом на сайте бренда.

Флагманский внедорожник V27 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 456 лошадиных сил и бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем, который работает как генератор, подзаряжая батарею. Совокупный запас хода автомобиля превышает 800 километров.