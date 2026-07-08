Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает меры для минимизации опасности атак Киева на объекты международной энергосистемы.

Так он прокомментировал атаку беспилотников на компрессорную станцию "Краснодарская", входящую в инфраструктуру газопровода "Голубой поток".

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия принимает меры, чтобы минимизировать опасность атак Киева на объекты международной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что киевский режим постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы.