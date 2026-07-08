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Песков прокомментировал атаки Киева на объекты международной энергосистемы - РИА Новости, 08.07.2026
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12:56 08.07.2026 (обновлено: 13:02 08.07.2026)
Песков прокомментировал атаки Киева на объекты международной энергосистемы

Песков: РФ принимает меры для минимизации опасности атак Киева на энергосистему

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает меры для минимизации опасности атак Киева на объекты международной энергосистемы.
  • Так он прокомментировал атаку беспилотников на компрессорную станцию "Краснодарская", входящую в инфраструктуру газопровода "Голубой поток".
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия принимает меры, чтобы минимизировать опасность атак Киева на объекты международной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее "Газпром" сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что киевский режим постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы.
"Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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