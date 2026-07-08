ВСУ ночью атаковали объекты электроснабжения Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали объекты электроснабжения Херсонской области минувшей ночью.
- Энергетики устраняют последствия атаки, профильные ведомства подготовили план восстановления и укрепления электросетевого хозяйства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. ВСУ минувшей ночью атаковали объекты электроснабжения Херсонской области, энергетики устраняют последствия, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, самая сложная обстановка сохраняется в прифронтовых округах, где восстановление сетей требует особых мер безопасности.