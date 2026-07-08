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ВСУ ночью атаковали объекты электроснабжения Херсонской области - РИА Новости, 08.07.2026
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11:11 08.07.2026 (обновлено: 11:18 08.07.2026)
ВСУ ночью атаковали объекты электроснабжения Херсонской области

Сальдо: ВСУ ночью атаковали объекты электроснабжения Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиВысоковольтные ЛЭП в Херсонской области
Высоковольтные ЛЭП в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Высоковольтные ЛЭП в Херсонской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали объекты электроснабжения Херсонской области минувшей ночью.
  • Энергетики устраняют последствия атаки, профильные ведомства подготовили план восстановления и укрепления электросетевого хозяйства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. ВСУ минувшей ночью атаковали объекты электроснабжения Херсонской области, энергетики устраняют последствия, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью враг вновь атаковал объекты электроснабжения региона. Энергетики устраняют последствия, а профильные ведомства подготовили план восстановления и дальнейшего укрепления электросетевого хозяйства", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, самая сложная обстановка сохраняется в прифронтовых округах, где восстановление сетей требует особых мер безопасности.
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