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Эксперт рассказал о последствиях увеличения военных расходов в Германии - РИА Новости, 08.07.2026
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04:52 08.07.2026
Эксперт рассказал о последствиях увеличения военных расходов в Германии

Браун: увеличение военных расходов ведет Германию к обнищанию

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство ФРГ значительно увеличивает военные расходы.
  • Чистый объем новых заимствований в федеральном бюджете Германии в 2027 году составит 119 миллиардов евро, сообщил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.
  • Бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун считает, что увеличение военных расходов разоряет страну и ведет к снижению роли Германии в мире.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Масштабное увеличение военных расходов правительством ФРГ разоряет страну и ведет в снижению роли Германии в мире, такое мнение высказал РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
Чистый объем новых заимствований в федеральном бюджете Германии в 2027 году составит 119 миллиардов евро, сообщил в понедельник министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. Он мотивировал рост объема заимствований расходами на оборону, необходимостью "укрепления устойчивости" ФРГ, а также наращивания инвестиций внутри страны.
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"Если мы, а это очень реалистичный план, в 2028-2029 годах будем тратить от 40 до 50% федерального бюджета на вооружение и выплату долгов, то что тогда останется на образование, экологию, трансформацию экономики, развитие общества, а также на политику развития? Ничего или почти ничего. А это значит, что из-за этого сверхвооружения нас ждут драматические социальные последствия. Наша страна продолжит нищать, а роль Германии в мире будет и дальше снижаться", - сказал Браун.
Он привел в пример ситуацию с компанией Deutsche Bahn (Немецкие железные дороги), которая стала предметом насмешек из-за устаревшей железнодорожной сети и опаздывающих поездов.
"Мы уже сейчас, посмотрите хотя бы на Deutsche Bahn, стали посмешищем для всего мира. И это продолжится, потому что будут полностью отсутствовать средства на развитие социальной и общей инфраструктуры. Оборонная политика разоряет нашу страну", - подчеркнул эксперт.
В марте 2025 года немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
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