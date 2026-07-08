Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство ФРГ значительно увеличивает военные расходы.

Чистый объем новых заимствований в федеральном бюджете Германии в 2027 году составит 119 миллиардов евро, сообщил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.

Бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун считает, что увеличение военных расходов разоряет страну и ведет к снижению роли Германии в мире.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Масштабное увеличение военных расходов правительством ФРГ разоряет страну и ведет в снижению роли Германии в мире, такое мнение высказал РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

Чистый объем новых заимствований в федеральном бюджете Германии в 2027 году составит 119 миллиардов евро, сообщил в понедельник министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. Он мотивировал рост объема заимствований расходами на оборону, необходимостью "укрепления устойчивости" ФРГ, а также наращивания инвестиций внутри страны.

"Если мы, а это очень реалистичный план, в 2028-2029 годах будем тратить от 40 до 50% федерального бюджета на вооружение и выплату долгов, то что тогда останется на образование, экологию, трансформацию экономики, развитие общества, а также на политику развития? Ничего или почти ничего. А это значит, что из-за этого сверхвооружения нас ждут драматические социальные последствия. Наша страна продолжит нищать, а роль Германии в мире будет и дальше снижаться", - сказал Браун

Он привел в пример ситуацию с компанией Deutsche Bahn (Немецкие железные дороги), которая стала предметом насмешек из-за устаревшей железнодорожной сети и опаздывающих поездов.

"Мы уже сейчас, посмотрите хотя бы на Deutsche Bahn, стали посмешищем для всего мира. И это продолжится, потому что будут полностью отсутствовать средства на развитие социальной и общей инфраструктуры. Оборонная политика разоряет нашу страну", - подчеркнул эксперт.