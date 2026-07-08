Рекордсменка по ЕГЭ-2026 отправится в арктическую экспедицию "Росатома"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москвичка Екатерина Малкова, впервые в истории набравшая максимальные 500 баллов по пяти предметам ЕГЭ, вместе с талантливыми школьниками из 23 стран мира – победителями открытых конкурсов и олимпиад - станет участницей седьмого сезона международной научно-просветительской экспедиции "Ледокол знаний", сообщает пресс-служба "Росатома".

Выпускница столичной школы №1409 отправится на атомном ледоколе "50 лет Победы" к Северному полюсу, где в течение 10 дней примет участие в насыщенной научно-просветительской программе. Экспедиция позволит абитуриентке встретиться с ведущими специалистами и учеными научного блока "Росатома", принять участие в лекциях и мастер-классах по теме биоинжиниринга, увидеть уникальные арктические ландшафты.

В пресс-службе добавили, что недавно Екатерина посетила НИИ технической физики и автоматизации (входит в научный дивизион "Росатома"), где директор Научно-производственного центра медизделий Владислав Парфенов пригласил ее уже с первого курса присоединиться к программе научных стажировок "Росатома".

Знакомство с площадкой началось с лаборатории биофабрикации. Ученые показали рекордсменке, как из клеточного материала в специальной среде формируются эквиваленты живых тканей, продемонстрировали эквивалент кровеносного сосуда, имплантаты костных тканей и искусственно выращенный (тканеинженерный) клапан человеческого сердца. Важным элементом экскурсии стало наблюдение за работой программы, которая в реальном времени анализирует процесс формирования тканей. В лаборатории геномных технологий и тканевой инженерии ученые показали Екатерине универсальный материал для биопечати – плюрипотентные стволовые клетки, которые подойдут любому пациенту.

Финалом экскурсии в научный центр стала практическая работа. Вместе с учеными "Росатома" Екатерина поработала с плазмидами – кольцевыми молекулами ДНК, которые, попадая в клетку, позволяют вносить изменения в геном.