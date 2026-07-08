Экономист объяснил рост доходности вкладов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Доходность краткосрочных вкладов в российских банках растет, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России, из-за повышенного спроса населения на наличные.

Некоторые банки, такие как Альфа-банк, «Уралсиб», ПСБ, повысили ставки по краткосрочным вкладам.

Средняя ставка по депозитам сроком на три месяца в 20 крупнейших российских банках выросла до 13,51% годовых, при этом ставки по вкладам на более длительный срок продолжают снижаться.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Доходность краткосрочных вкладов в российских банках растет, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России, на фоне повышенного спроса на наличные со стороны населения, рассказал РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

Регулятор по итогам заседания совета директоров в июне снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но в этот раз всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина при этом не исключила пауз в процессе смягчения денежно-кредитной политики.

"Повышение ставок по краткосрочным вкладам – результат дефицита ликвидности, который усилился на фоне оттока денег населения из банков. Причины оттока не в ставках, а в росте спроса на наличные как средство платежа", – сказал Федоров.

Банки повысили ставки по вкладам и счетам, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России на июньском заседании, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.

Альфа-банк с 26 июня повысил ставки по ряду рублевых вкладов на сроках от трех до шести месяцев, с июля улучшил условия по накопительному счету в рублях. Банк "Уралсиб" повысил ставки по срочным вкладам в рублях. ПСБ в июле повысил ставки по краткосрочным вкладам на три месяца на 0,7 процентного пункта, по долгосрочным – снизил на 0,3 процентного пункта.

Директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич сказал РИА Новости, что на рынке наблюдается тенденция роста ставок на рынке в последнюю неделю июня и в начале июля. "Абсолют банк" не планирует понижать ставки. "МТС банк" также не снижал ставки по вкладам вслед за Банком России.

Зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков сообщил РИА Новости, что в июне банк повышал ставки по вкладу "Мой Дом" на 0,1–0,4 процентного пункта на сроках от четырех месяцев до года. "Мы внимательно следим за рыночной динамикой и рассматриваем возможность дальнейшего изменения условий", – уточнил он.