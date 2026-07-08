Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснил рост доходности вкладов в России - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 08.07.2026
Экономист объяснил рост доходности вкладов в России

Федоров: доходность краткосрочных вкладов в РФ растет, несмотря на ставку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доходность краткосрочных вкладов в российских банках растет, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России, из-за повышенного спроса населения на наличные.
  • Некоторые банки, такие как Альфа-банк, «Уралсиб», ПСБ, повысили ставки по краткосрочным вкладам.
  • Средняя ставка по депозитам сроком на три месяца в 20 крупнейших российских банках выросла до 13,51% годовых, при этом ставки по вкладам на более длительный срок продолжают снижаться.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Доходность краткосрочных вкладов в российских банках растет, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России, на фоне повышенного спроса на наличные со стороны населения, рассказал РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в июне снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но в этот раз всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина при этом не исключила пауз в процессе смягчения денежно-кредитной политики.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России неожиданно выросли
17 июня, 02:09
"Повышение ставок по краткосрочным вкладам – результат дефицита ликвидности, который усилился на фоне оттока денег населения из банков. Причины оттока не в ставках, а в росте спроса на наличные как средство платежа", – сказал Федоров.
Банки повысили ставки по вкладам и счетам, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России на июньском заседании, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Альфа-банк с 26 июня повысил ставки по ряду рублевых вкладов на сроках от трех до шести месяцев, с июля улучшил условия по накопительному счету в рублях. Банк "Уралсиб" повысил ставки по срочным вкладам в рублях. ПСБ в июле повысил ставки по краткосрочным вкладам на три месяца на 0,7 процентного пункта, по долгосрочным – снизил на 0,3 процентного пункта.
Директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич сказал РИА Новости, что на рынке наблюдается тенденция роста ставок на рынке в последнюю неделю июня и в начале июля. "Абсолют банк" не планирует понижать ставки. "МТС банк" также не снижал ставки по вкладам вслед за Банком России.
Менеджер в офисе банка - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась
2 июля, 15:17
Зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков сообщил РИА Новости, что в июне банк повышал ставки по вкладу "Мой Дом" на 0,1–0,4 процентного пункта на сроках от четырех месяцев до года. "Мы внимательно следим за рыночной динамикой и рассматриваем возможность дальнейшего изменения условий", – уточнил он.
Согласно данным "Финуслуг", средняя ставка по депозитам сроком на три месяца в 20 крупнейших российских банках выросла на 6 июля до 13,51% годовых с 13,42% на 22 июня. При этом ставки по вкладам на более длительный срок продолжают снижаться. Так, на 0,05 процентного пункта уменьшилась доходность по вкладам на шесть месяцев и на 0,02 процентного пункта – на год.
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Госдума обязала банки публиковать информацию о тарифах на переводы денег
7 июля, 16:46
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаАбсолют БанкБКС Мир инвестицийЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала