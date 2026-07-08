Евросоюз, как генеральный спонсор войны на Украине, продолжает свой упорный бег к краю обрыва. Eurostat по итогам 2025 года опубликовал статистику по направлениям национальных экономик. Главной сенсацией — в плохом смысле — стали динамические изменения экономики Германии и Нидерландов. Показатель TEV (Total Economic Value), то есть общей экономической ценности немецкого реального сектора, просел на двадцать восемь, а голландского — на четырнадцать процентов. Профильные центры на Западе мгновенно проанализировали статданные и констатировали, что в текущем моменте как минимум эти две страны откатились до значений десятилетней давности, то есть к самому началу санкционной войны, которую коллективная Европа объявила России после возвращения Крыма.

При этом было бы неправильным сводить анализ общей ситуации лишь к паре графиков. Все гораздо сложнее.

Показатель TEV (также часто используется аналог TOV — Total Order Value) — это совокупная ценность ресурсов и материальных благ, доступных всем типам потребителей. В нем учитывается общая стоимость и остаточные резервы всех видов богатств, включая не только полезные ископаемые вроде нефти и газа, но также такие позиции, как вода, древесина, поголовье скота, рыбные, плодово-ягодные и многие другие ресурсы. В прикладном плане он отображает наличие самых востребованных товаров (например, бытовой электроники), их ценовую доступность, а также насколько пользователи довольны их качеством.

То есть показатель многокомпонентный и довольно сложный, но тем он и интересен, так как оценивает сразу комплекс факторов, причем с опорой не только на официальную статистику, но и на оценки покупателей.

Применительно к корпоративным производителям TEV отражает востребованность их продукции, растут ли продажи, а также расширяется ли рынок реализации. Соответственно, рухнувшие показатели Германии и Нидерландов показывают, что продукция их реального сектора продается хуже в силу ряда причин, в число которых среди прочего могут входить, например, высокие производственные затраты, падение качества, снижение конкурентоспособности на фоне предложений от других производителей и стран.

Интересно здесь то, что обе страны — одни из наиболее щедрых спонсоров войны против России. Нидерланды, которые редко светятся в отечественных новостных лентах, с начала СВО выделили Киеву 20,7 миллиарда евро конкретно на военные нужды и еще 5,1 миллиарда, как заявляется, — на различные гуманитарные вопросы. Только на ремонт объектов энергетической структуры и закупку оборудования для ремонта электростанций Амстердам щедро отсыпал 133 миллиона евро, еще триста миллионов было выделено на закупку дронов для ВСУ.

Про Германию и говорить не стоит: немецкая политическая верхушка традиционно бросает в топку войны больше всех денег. С начала конфликта Берлин, презрев внутренние экономические проблемы, угрохал 55,5 миллиарда евро в поддержку украинской армии и еще 41 миллиард — на гражданские проекты. На следующий год правительство Мерца намерено зарезервировать еще 11,6 миллиарда евро, а вот уже на 2028-й и далее — не более восьми с половиной миллиардов в год. Нидерланды, к слову, собираются ежегодно выделять порядка двух миллиардов, то есть тоже хотят урезать финансовую пайку для Зеленского.

Отметим, что это уже не тренд отдельных стран еврозоны, а общие настроения внутри ЕС, сформировавшиеся под давлением экономических показателей, которые все сложнее игнорировать в угоду политической конъюнктуре. Еще месяц назад на заседании Еврокомиссии, где обсуждался сводный бюджет союза на период 2028-2034 годов, представители Германии потребовали сократить его на четыреста миллиардов евро. Дотошные немцы подсчитали, что даже при таком сокращении новый бюджет все равно будет на двадцать семь процентов больше предыдущего, а ежегодный взнос Германии в абсолютном выражении увеличится на пятьдесят миллиардов. Берлин считает эту сумму неподъемной для федерального бюджета.

Немцев поддержали шведы. Министр по вопросам ЕС Йессика Русенкранц охарактеризовала бюджет как неоправданно большой и призвала к пересмотру приоритетов бюджетного распределения. Проще говоря, внутри ЕС все громче звучат голоса, требующие сокращать внешние расходы и увеличивать внутренние. Собственно, это уже происходит. Как пишут украинские информационные ресурсы, в первые четыре месяца текущего года страны еврозоны ежемесячно выделяли Киеву в среднем 500 миллионов евро, то есть лишь одну пятую от аналогичных показателей 2025 года.

Однако здесь не нужно входить в шапкозакидательский раж.

Если Германия по индексу TEV фактически рухнула в яму, то другие крупнейшие доноры еще худо-бедно держатся на плаву. Например, Великобритания (1,3 миллиарда евро помощи Украине в этом году) показала пусть и номинальный, но рост экономики — на 1,3 процента. Однако, даже по официальным данным, уровень личного благосостояния британцев, равно как и доля ВВП на душу населения, за прошлый год в королевстве сократились, продолжив негативный тренд последних лет.

Схожая ситуация в Норвегии (600 миллионов евро помощи). Объем внутреннего валового продукта увеличился на 1,7 процента с одновременным ростом инфляции в три процента, что на треть выше плановых показателей. Вдобавок сектор нефтегазодобычи, крупнейшего источника пополнения норвежского бюджета, сократился на один процент. Причиной стал физический потолок добычи и мягкое выдавливание норвежских поставщиков с европейского рынка американцами.

Опять же справедливости ради надо отметить, что в данный момент некорректно говорить о каком-либо обвале европейской экономики в целом. По итогам прошлого года покупательная способность всех стран Евросоюза составила 13,9 триллиона евро, то есть двадцать тысяч евро на человека, что весьма высоко. Крупнейшим торговым партнером стали Соединенные Штаты, а двусторонняя торговля за прошлый год достигла отметки 1,7 триллиона евро. Но есть нюанс: торговый баланс все больше меняется в пользу США, вместе с тем сокращается объем зарубежных заказов и растет объем заказов внутренних. То есть европейская экономика все больше замыкается внутри себя. И на передний план выходит вопрос расстановки приоритетов, о которых говорила шведский министр: либо ЕС перенаправляет основную часть денег внутрь, либо негативные процессы в экономике отдельных государств будут нарастать.