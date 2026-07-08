На Урале осудят членов ОПГ, обманувших более 400 человек с арендой жилья

Краткий пересказ от РИА ИИ В Екатеринбурге члены ОПГ обманули более 400 человек, нуждающихся в жилье, путем размещения фальшивых объявлений о сдаче квартир по сниженной цене.

Сумма ущерба превысила 1,4 миллиона рублей.

Дело одной из участниц преступной группы направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Члены ОПГ из Екатеринбурга предстанут перед судом по делу об обмане более 400 человек с арендой жилья, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области.

"По данным следствия, житель города Екатеринбурга , 1987 г.р., создал организованную преступную группу с целью хищения средств граждан, нуждающихся в жилье. В состав группы в период с 2016 по 2019 год фигурант вовлек 22 сообщников", - говорится в сообщении.

Фигуранты под видом сотрудников агентства недвижимости размещали фальшивые объявления о сдаче жилья по сниженной цене. Потенциальных арендаторов просили заплатить комиссию за найм агентства якобы для предоставления контактных данных собственника. Представлявшийся собственником член преступной группы не являлся на встречу.

Чтобы несостоявшиеся арендаторы не обратились в правоохранительные органы, руководитель группы создал "отдел контроля качества", куда могли позвонить недовольные клиенты, телефон был указан на сайте.

« "Однако на звонки по этому номеру также отвечали члены организованной группы, которые направляли звонившим ссылки на другие объекты недвижимости, взятые ими из открытых источников. Деньги, оплаченные в качестве комиссии за якобы найм квартиры, людям при этом не возвращались", - отметили в следственном управлении.

В ведомстве сообщили, что в общей сложности обмануты были 412 человек из 85 субъектов РФ , из них 10 несовершеннолетних. По данным прокуратуры региона, сумма ущерба превысила 1,4 миллиона рублей.

Дело одной из участниц преступной группы, участвовавшей в ее деятельности в качестве менеджера, было в среду направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.