ЕК подала в суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейская комиссия подала в Суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды за несоблюдение директивы о кибербезопасности.

Директива NIS2 устанавливает высокие стандарты для организаций в 18 критически важных секторах.

БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Европейская комиссия подала в Суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды за то, что те не внедрили в национальное законодательство положения директивы Брюсселя о кибербезопасности.

"Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дела Ирландии Испании , Франции и Нидерландов в Суд Европейского союза в связи с тем, что эти страны не уведомили Комиссию о мерах по переносу в национальное законодательство положений Директивы NIS2 о безопасности сетевых и информационных систем", - говорится в сообщении ЕК.

В ЕК добавили, что директива усиливает защищенность ЕС в киберпространстве, "устанавливая высокие стандарты для организаций, работающих в 18 критически важных секторах, включая здравоохранение, энергетику, транспорт и государственный сектор".

Там также отметили, что государства - члены ЕС должны были внести положения директивы в свое законодательство еще в 2024 году.