ЕК подала в суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейская комиссия подала в Суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды за несоблюдение директивы о кибербезопасности.
- Директива NIS2 устанавливает высокие стандарты для организаций в 18 критически важных секторах.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Европейская комиссия подала в Суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды за то, что те не внедрили в национальное законодательство положения директивы Брюсселя о кибербезопасности.
"Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дела Ирландии, Испании, Франции и Нидерландов в Суд Европейского союза в связи с тем, что эти страны не уведомили Комиссию о мерах по переносу в национальное законодательство положений Директивы NIS2 о безопасности сетевых и информационных систем", - говорится в сообщении ЕК.
В ЕК добавили, что директива усиливает защищенность ЕС в киберпространстве, "устанавливая высокие стандарты для организаций, работающих в 18 критически важных секторах, включая здравоохранение, энергетику, транспорт и государственный сектор".
Там также отметили, что государства - члены ЕС должны были внести положения директивы в свое законодательство еще в 2024 году.
"Хотя большинство стран выполнили это требование, Испания, Франция, Ирландия и Нидерланды до сих пор не уведомили о полном завершении процесса", - добавили в ЕК.