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ЕК подала в суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды - РИА Новости, 08.07.2026
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14:58 08.07.2026
ЕК подала в суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды

ЕК подала в суд ЕС на Париж, Мадрид, Дублин и Амстердам из-за кибербезопасности

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейская комиссия подала в Суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды за несоблюдение директивы о кибербезопасности.
  • Директива NIS2 устанавливает высокие стандарты для организаций в 18 критически важных секторах.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Европейская комиссия подала в Суд ЕС на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды за то, что те не внедрили в национальное законодательство положения директивы Брюсселя о кибербезопасности.
"Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дела Ирландии, Испании, Франции и Нидерландов в Суд Европейского союза в связи с тем, что эти страны не уведомили Комиссию о мерах по переносу в национальное законодательство положений Директивы NIS2 о безопасности сетевых и информационных систем", - говорится в сообщении ЕК.
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В ЕК добавили, что директива усиливает защищенность ЕС в киберпространстве, "устанавливая высокие стандарты для организаций, работающих в 18 критически важных секторах, включая здравоохранение, энергетику, транспорт и государственный сектор".
Там также отметили, что государства - члены ЕС должны были внести положения директивы в свое законодательство еще в 2024 году.
"Хотя большинство стран выполнили это требование, Испания, Франция, Ирландия и Нидерланды до сих пор не уведомили о полном завершении процесса", - добавили в ЕК.
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